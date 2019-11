L'expert français du comptage, STACKR, se met au service de la ville intelligente

28/11/2019

Positionnée comme l'expert français du comptage et de l’analyse des flux de piétions dans les centres commerciaux et de véhicules dans les plateformes logistiques, l’entreprise Aindinoise, STACKR, propose désormais des outils de captation et de traitement des données pour accompagner les collectivités dans leurs projets d’aménagements urbains.

Basée à une trentaine de kilomètres au nord de Lyon, à Béligneux (Ain), l’entreprise STACKR a démarré son activité dans le comptage et l’analyse des flux dans les magasins, centres commerciaux et centres logistiques, les algorithmes qu’elle a développés permettant de suivre très précisément les consommateurs et fournir des données de fréquentation aux gérants de établissements. Depuis l’entreprise qui connait une forte croissance a poussé sa diversification vers la fréquentation des cœurs de ville et de l’accès au déchetteries.



Une nouvelle activité vient de voir le jour : le comptage et l’analyse des flux de circulation, qu’il s’agisse de véhicules ou de piétons. Grace a des capteurs auxquels s’ajoutent de l’intelligence artificielle et de la gestion de données, les responsables des services municipaux et territoriaux, peuvent mieux anticiper le dimensionnement d’une voie, d’un giratoire, d’un pont, d’un tunnel, d’un parc de stationnement, voire d’un quartier nouveau ou en réhabilitation ou d’une zone d’activités.



Pilotés à distance, les capteurs sont dotés d’une vision volumétrique, qui permettent mieux qu’un simple comptage de quantifier le temps réel les passages, la durée, les parcours empruntés, les plus fréquentés et les moins utilisés, dans une zone considérée, technique que l’entreprise a rodé dans les centres commerciaux et centres logistiques.



L’entreprise qui collecte, analyse et traite plus de 7 millions de données journalières, propose des systèmes qui permettent un comptage précis du trafic urbain, qu’il soit automobile, cycliste ou à pied, en temps réel et par sens de circulation.





Des outils qui permettent d’anticiper les aménagements urbains

« Les technologies développées par STACKR nous permettent d’aller plus loin dans l’analyse du trafic à venir dans la construction d’un nouvel accès de deux projets d’aménagement, dont une ZAC », explique Daniel Fabre, Maire d’Ambérieu en Bugey (Ain). « Grace aux capteurs nous connaissons avec précisions les flux entrants et sortants aux différentes heures de la journée. Ça nous permet d’anticiper les besoins futurs en termes d’aménagement, réguler l’accroissement du trafic attendu, et définir l’aménagement routier qui sera le mieux adaptés pour répondre à ces enjeux ».



Véritable outil d’aide à la décision, le système de comptage proposé par la société lyonnaise, permet aux collectivités de fluidifier le trafic routier, mieux orienter les flux afin de dynamiser les centres villes ou les zones piétonnes, accroitre les niveaux de services aux usagers, notamment dans les parcs de covoiturage, identifier les parcours les plus ou moins empruntés, différencier le trafic dans des zones identifiées, le tout pour concevoir des aménagements adaptés à la fréquentation.



L’entreprise qui développe des systèmes de comptage depuis 20 ans, héberge ses données dans un datacenter français, en Lorraine. Avec plus de 80 collaborateurs, l’entreprise devrait réaliser plus de 9 millions de chiffre d’affaire sur l’exercice 2019, soit 11% de plus que l’année précédente, avec à la clé, 13% à l’export. La société qui ambitionne de devenir une ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire), grâce à l’arrivée de nouveaux clients et des investissements soutenus en R&D, équipe à ce jour plus de 19 200 sites à travers le monde. Une belle réussite pour cette entreprise en pleine croissance, qui saisit l’opportunité de la Smart City pour offrir des services qui ne manquent pas d’intérêt pour les décisionnaires qui se penchent sur l’aménagement ou le réaménagement de leur ville.