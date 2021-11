LACROIX expérimente sa solution Smart Crosswalk sur le territoire de Rennes Métropole

05/11/2021 Reynald WERQUIN

Concepteur et fabricant de produits électronique et de solution IoT, l’entreprise familiale LACROIX dont le siège est installé sur territoire de Nantes Métropole, rentre dans la deuxième phase de test de sa solution « Smart Crosswalk », une offre connectée, composée de capteurs et d’un logiciel d’intelligence artificielle reliés à un régulateur de feux de carrefour. Cette solution est actuellement expérimentée par la métropole de Rennes.

Entreprise innovante de la métropole nantaise, LACROIX Group, continue son ascension dans le monde industriel, avec des solutions électroniques clé en main qui permettent aux collectivités et au grandes entreprises d’investir dans des objets connectés accessible, tant dans l’installation que le pilotage.



Acteur de référence dans le milieu de la voirie intelligente, LACROIX propose « Smart Crosswalk », une solution développée et expérimentée par l’entreprise et son laboratoire d’innovation.



Cette solution connectée est composée de capteurs et d’un logiciel d’intelligence artificielle embarqué le tout relié à un contrôleur de feux de signalisation. Grâce à la génération des données issues de ces capteurs et traitées en local, la solution Smart Crosswalk permet de recueillir les statistiques utiles sur les profils des usagers qui circulent autour d'un carrefour.



Pour les concepteurs de ce dispositif de sécurité et de mobilité intelligente, le trafic routier peut être plus facilement fluidifié en encourageant notamment l’usage des mobilités douces. L’entreprise souligne qu’il s’agit d’une solution répondant aux exigences d’anonymisation du RGPD (Règlement Général de la Protection des Données). Sa mise en œuvre, les travaux et l’installation, est facile et rapide. Ce qui ne manquera pas d’intéresser nombre de collectivités.



« Nous souhaitons pouvoir identifier le nombre d’acteurs sur la voirie (piétons, vélos, voitures ou bus) afin de définir des scénarios adaptés qui sont activéq en fonction des situations », explique Reynholds Reinette, Innovation Catalyzer au sein du lab d’innovation de LACROIX. « Rennes Métropole nous donne l’opportunité de tester nos usages sur des situations réelles et d’en améliorer l’efficacité ».

Rennes Métropole : un terrain excellent d’expérimentation

Le dispositif porté par la métropole de Rennes a pour ambition de permettre à des entreprises telle que LACROIX de développer et d’expérimenter leurs solutions innovantes dans l’espace public, faisant de la métropole un laboratoire vivant.



« Le Smart Crosswalk de LACROIX a été choisi par un comité d'experts de la mobilité réunis dans un comité expérimentations pour sa capacité à identifier les différents flux de circulation - voitures, bus, vélos, piétons – dans le but de favoriser certains types d'usagers, par exemple ceux utilisant les mobilités actives », souligne Mikaël Le Gac, technicien trafic à la Direction de la Voirie de Rennes Métropole. « C’est une innovation majeure qui, en fonction des résultats de l'expérimentation, peut offrir de nouvelles possibilités d'optimisation de la régulation des flux de circulations (tous modes) et peut permettre de renforcer la sécurité des usagers de la voirie ».



À propos de LACROIX

Convaincue que la technologie devrait contribuer à rendre nos cadres de vie plus simples, durables et sûrs, la société LACROIX accompagne ses clients dans la construction et la gestion d’écosystèmes de vie intelligents, grâce à des équipements et des technologies connectés.



L’entreprise nantaise, présente en Europe et d’autres continents, combine l’agilité́ indispensable pour innover dans un univers technologique en constante évolution, la capacité à industrialiser des équipements robustes et sécurisés, le savoir-faire de pointe en solutions IoT industrielles et en équipements électroniques pour des applications critiques, et la vision long terme pour investir et construire l’avenir.