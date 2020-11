La 4e Connected Week d’Angers aura lieu en mode distanciel

03/11/2020 Yannick SOURISSEAU

Prévue du 4 au 8 novembre prochain, la 4e édition de la Connected Week d’Angers, rendez-vous de la transformation digitale, aura bien lieu, malgré le contexte sanitaire et le confinement en vigueur. Les organisateurs : la CCI de Maine-et-Loire avec ses partenaires ALDEV, Angers Loire Métropole, Angers French Tech, Angers Loire Campus et les acteurs de l’écosystème, ont conservé la plupart des ateliers et conférences portant sur le digital et l’innovation, en « mode distanciel », depuis des plateformes web mobilisées pour l’occasion.

Les rendez-vous de la transformation digitale sont maintenus en distanciel », annonce la CCI de Maine et Loire dans un communiqué. Les contraintes sanitaires obligeant les organisateurs à utiliser les outils digitaux, ceux dont les acteurs de l’écosystème numérique font habituellement la promotion au travers de leurs activités, pour organiser ce rendez-vous annuel qui met en lumière les filières d’excellente. Une solution bouscule les habitudes présentielles, mais qui peut offrir un avantage évident : celui de parler et de faire participer les structures concernées, entreprises et étudiants, bien au-delà des frontières d’Angers.



La 4e édition de la Connected Week s’articulera autour de cinq temps forts. Le premier sera dédié à la transition numérique. La CCI49, ALDEV, Angers Technopole et ADN Ouest présenteront les enjeux du numérique pour le développement et la gestion des entreprises. 6 ateliers à découvrir sur la chaîne Youtube de la CCI 49. L’accès à cette chaine nécessitant au préalable de se pré-inscrire en cliquant



Une journée d'animation autour de l'enseignement supérieur et de la recherche avec les Rencontres ESEO (École Supérieure d'Électronique de l'Ouest), avec pas moins de 13 visioconférences, et les Rendez-vous de l'agriculture connectée #ESAConnect proposés par l'École Supérieure d'agricultures sur le thème « Agricultures #jetaimemoinonplus ».

