La Filière Electronique confirme la création du Technocampus d’Angers

06/05/2019

A peine un mois après la signature du Contrat stratégique de la filière électronique par Bruno Le Maire, Ministre de l’Économie et des Finances, et plusieurs organisations professionnelles structurantes de la filière, l’un des projets phares du Comité Stratégique dédié à l’industrie électronique, s’apprête à voir le jour à Angers. Cette annonce confirme celle des élus et industriels, en février dernier.

La filière électronique est au cœur de la transformation digitale des entreprises. Elle représente un pivot essentiel pour la compétitivité française de demain », avait alors déclaré le Président de We Network. « Après la création de la feuille de route de l'industrie électronique du futur et l’officialisation du Comité Stratégique de Filière Électronique, nous engageons maintenant la transformation de notre filière ».



Conçue pour soutenir l’accélération de l’industrie électronique du futur, la première plateforme d’envergure nationale pour l’industrie électronique 4.0, le « Technocampus Electronique » sera inaugurée fin 2019 à Angers, selon le Comité Stratégique de Filière (CSF).

Cette nouvelle entité se déploiera au sein de la Wise Factory, un site industriel de plus de 8 000 m2 situé à Verrières-en-Anjou, une commune de la métropole Angevine, entièrement dédié aux métiers de la conception et de l’assemblage électronique.



« Elle s’inscrit au cœur de la dynamique du CSF électronique et des groupes de travail qui mobilisent aujourd’hui les entreprises de la filière pour traduire les engagements et les priorités en actions concrètes sur le terrain et dans les territoires », confirme le CSF.



Accélérer les nouveaux usages de l’électronique dans les produits et les procédés de production intelligents

Pour piloter ces moyens et services, le cluster We Network qui fédère 200 entreprises et organisations au croisement de l’électronique et de ses usages va doubler ses effectifs en les portant à une vingtaine de collaborateurs.



Dix entreprises de la filière d’assemblage électronique (All Circuits, Atlantic Industrie, Delta Dore, Eolane, Lacroix Electronics, Laudren Electronique, Micronique, Novatech, Tronico, groupe Zekat) sont d’ores et déjà engagées dans des projets d’innovation coopératifs pilotés par We Network et financés dans le cadre du Programme des Investissements d’Avenir.



Les quatre premiers projets de coopération seront lancés au cours du mois de mai. Il s’agit de l’optimisation de la gestion des stocks, du développement de l’usage des cobots (robotique collaborative), l’automatisation des flux de l’usine et la nouvelle génération de machine d’assemblage électronique.



We Network qui bénéficie du soutien de l’Etat, de la Région Pays de la Loire et d’Angers Loire Métropole pour structurer le Technocampus Electronique, intègre depuis le début 2019, les moyens technologiques et les activités de la Cité de l’Objet Connecté d’Angers. Cela permet au cluster d’accélérer les nouveaux usages de l’électronique dans les produits et les procédés de production intelligents.



Suite à la création du Comité Stratégique de Filière dédié à l’industrie électronique par le Conseil National de l’Industrie (CNI) présidé par le Premier ministre, l’ensemble des composantes de la filière électronique s’est regroupé sous une même bannière avec l’ambition de rendre son industrie encore plus performante, pour entraîner l’ensemble de l’industrie française dans la voie de la modernisation. La filière représente un chiffre d’affaires 15 milliards €, 200 000 emplois directs et 150 000 emplois indirects.