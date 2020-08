La France est-elle en train de basculer vers une surveillance de masse ?

07/08/2020 Ludovic BROYER

Le célèbre roman de George Orwell, “1984”, qui décrit une société totalitaire dans laquelle l’Etat a la mainmise sur la population ne semble plus être une simple fiction. Le fichage de la quasi-totalité des citoyens par le gouvernement, son projet de surveillance massive sur les réseaux sociaux et ses expérimentations en matière de reconnaissance faciale, suscitent bien des questions. Sommes-nous en train de basculer, lentement et sournoisement, vers une société de plus en plus intrusive ? C’est que démontre Ludovic Broyer, fondateur d’iProtego, dans une tribune.

Allons-nous vers une surveillance généralisée ? Les moyens de surveillance dont dispose le gouvernement lui permet de contrôler la population à diverses échelles. Tout d’abord, le fichier TES (Titres Électroniques Sécurisés) réunit les données personnelles et biométriques de la population française sur la base des informations contenues dans un passeport ou une carte d’identité nationale : nom, prénom, sexe, couleur des yeux, taille...



L’ampleur et la nature de ces informations sur un individu et sur sa filiation ont de quoi alarmer. D’autant que le fichier TES préfigure le système de reconnaissance faciale, en cours de déploiement par le gouvernement. Pour l’État, cet outil de surveillance simplifie le quotidien et offre à la police et aux services de renseignement une meilleure efficacité : repérer plus facilement les comportements suspects, mieux identifier les voleurs ou les criminels, etc. Mais cela signifie aussi contrôler en permanence l’identité et les déplacements de la population, sans lui demander son avis.



L’État dispose également d’un arsenal conséquent pour surveiller les particuliers sur Internet. Un article du projet de loi de finances 2020 pourrait aboutir à une surveillance massive des Français sur les réseaux sociaux et sur certaines plateformes en ligne (Facebook, Leboncoin, etc.). Cet article permettrait aux administrations fiscale et douanière d’exploiter les données rendues publiques sur l’ensemble de ces sites pour mieux détecter les fraudes.



Désormais, s’il croise les nombreuses données dont il dispose, l’État peut parvenir à des niveaux de ciblage très fins. Il peut suivre une position, des habitudes de consommation, des échanges entre plusieurs personnes et reconstituer toute l’existence d’un particulier à l’aide de ses empreintes numériques.

Risques de manipulation et d’erreurs

La société de contrôle vers laquelle nous sommes en train de basculer a de quoi inquiéter, notamment sur les dérives qu’elle comporte. Le premier risque associé à la surveillance généralisée est la manipulation de la population sur les réseaux sociaux. L’élection présidentielle américaine de 2016 l’a prouvé. En créant des communications, des tests de personnalité et en collectant les données personnelles de 50 millions d’utilisateurs de Facebook, les candidats sont parvenus à un meilleur profilage électoral.



Mieux connaître les électeurs pour mieux les cibler, le principe rappelle l'application Knockin. Créée pour la campagne de Nicolas Sarkozy en vue de l'élection présidentielle française, son objectif était de localiser les sympathisants de droite et de les convaincre de voter pour l'ancien Président lors de la primaire de la droite. Cette application permettait de croiser les données collectées sur Facebook et Twitter afin de géolocaliser l'adresse des électeurs présentant des affinités avec le programme du candidat. Ensuite, les militants n’avaient plus qu’à démarcher ces électeurs en priorité.



Mais les dérives ne concernent pas uniquement le domaine de la politique. La reconnaissance faciale dans la vidéosurveillance peut, elle aussi, conduire à des abus. C’est le cas en Inde où le gouvernement utilise désormais cette technologie pour identifier des manifestants alors que son déploiement devait, à l’origine, servir à retrouver des enfants disparus.



Sans compter les erreurs dans ce système, par exemple si l’algorithme se trompe dans l’identité d’une personne. A titre d’exemple, le système de reconnaissance faciale londonien présente un taux d’erreur de 81% (*)!

Reprendre le contrôle de ses données, un effort vain