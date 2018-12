La France taxera les GAFA dès le 1er janvier 2019

19/12/2018

Ce lundi 17 décembre, le Ministre de l’Économies et des Finances, Bruno Le Maire a confirmé la mise en place d'une taxe sur le chiffre d'affaires des GAFA, sans attendre son adoption au niveau européen. Cette taxation qui sera applicable dès le début de l’année devrait servir à financer les mesures sociales annoncées dernièrement par le Président de la République. Les entreprises du digital aimeraient plutôt qu'elle serve à financer l'innovation technologique.

« Nous ignorons également tout des stratégies que vont choisir les entreprises concernées »

Sans attendre son adoption au niveau européen, la France va prélever une taxe sur le chiffre d'affaires des GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon, ...), c’est-à-dire les géants de l’Internet implantés sur l’ensemble de la planète sans pour autant acquitter les taxes applicables dans les pays concernés.En discussion depuis plusieurs mois, le projet d'une «», applicable sur le territoire de l’Union Européenne, se concrétise enfin. Mais uniquement en France, pour le moment, et ce dès le premier janvier prochain. Si pour l’heure les européens peinent à se mettre d’accord pour harmoniser le traitement fiscal des géants du numérique, la France a décidé de prendre les devants. Le ministre français de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, l'a confirmé ce lundi, après avoir prévenu la semaine précédente que le gouvernement prendrait une décision en «» au niveau européen.», a affirmé Bruno Le Maire, lors de la conférence de presse de ce lundi à Paris. Cette mesure «». Approuvée en première lecture à l'Assemblée nationale, la loi Pacte ( plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises ) devrait être soumise au Sénat en début d'année prochaine. Le ministre a toutefois précisé que cette taxe sur les géants du numérique, qui paient en moyenne 9 % d'impôt en Europe, alors que les entreprises paient normalement 23 %, ne se limitera pas au chiffre d'affaires comme cela est prévu dans la directive européenne. Celle-ci s'étendra également «».Cette taxe qui portera sur l’ensemble de l’année 2019, devrait permettre de financer une partie des mesures sociales annoncés par le président de la République il y a une semaine, dont le coût est estimé à environ 10 milliards d'euros.Mais cette nouvelle est-elle de nature convaincre l'opinion publique de la volonté du gouvernement d'apporter un peu plus de « justice fiscale » dans un contexte de crise sociale ? va-t-elle permettre aux entreprises françaises du numérique d'accélérer leur développement et leur politique d'innovation ? Et surtout quels risques peut-elle faire peser en matière d'emploi, les GAFA étant de gros employeurs sur le territoire français et en Europe.», explique Marc Bachelet, Directeur associé au sein du cabinet ANEO , expert en transformation numérique et Data Management, dans une tribune. «».Si le directeur du Cabinet ANEO salue ce premier pas, il relève tout de même que «». En effet, rien que le calcul de l'assiette de cette taxe risque d’être un véritable casse-tête. «».Le directeur du cabinet ANEO se montre surtout inquiet dans le fléchage de cet impôt : «».(en France – NDLR)» avait déclaré Emmanuel Macron lors de son allocution du lundi 10 décembre en réponse à la crise des «gilets jaunes ». C’était pour de nombreux observateurs, le feu vert à la potentielle taxation des géants du numérique.Le ministre de l’économie et des finances qui ouvre la voie, espère néanmoins que cette taxe sera adoptée par les 27 états membre de l’UE, d’ici le mois de mars. «», a-t-il appuyé, précisant s'être entretenu récemment avec son homologue allemand Olaf Scholz. «», a-t-il ajouté en espérant «». D’autres pays se sont engagés sur la même voie, notamment l’Espagne et la Grande Bretagne et d’autres initiatives en matière de taxation des GAFA ont été mises en place hors de l’UE, en particulier en Inde et à Singapour.