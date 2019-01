La Maddy Keynote vous ouvre les portes du futur

28/01/2019

A l’instar du CES de Las Vegas ou de Viva Tech à Paris, la Maddy Keynote, organisée pour la quatrième année, ce jeudi 31 janvier, s’impose comme un événement européen incontournable de l’innovation française. Pareil aux années précédentes des pointures de l’écosystème numérique international interviendront au cours de conférences, débats et ateliers, organisés au cours de d’une véritable journée marathon.

Depuis quatre ans notre ambition est de faire de la Maddy Keynote un rendez-vous dédié à l’innovation française qui puisse rapidement devenir un événement incontournable », déclarait en septembre dernier, Hugues Descheaux, directeur de la Maddy Keynote, en présentant l’événement.



En décidant de projeter les visiteurs de cette quatrième édition dans un futur, encore assez éloigné, en 2084, ou tout au moins tel que l’on peut imaginer en extrapolant les technologies développées aujourd’hui, Hugues Descheaux et son équipe interpellent : « Et si le monde que nous bâtissons était porté par un nouvel idéal de vie, un idéal de vie où nos manières de vivre, d’aimer, de consommer, de travailler, étaient profondément bouleversées ? ». En plein mouvement social, tel que nous le vivons en France depuis plusieurs mois et en Europe, il est vrai que cette question de modification inéluctable de notre société prend tout son sens. Quel sera le monde de demain et comment pouvons-nous envisager de la construire aujourd’hui ?



En s’attaquant à des thèmes forts comme le travail, la consommation et le bien-être, la Maddy Keynote entend bien jeter les bases. C’est d’ailleurs tout l’intérêt de cette journée qui, avec ces ateliers, conférences, et exposition de jeunes entreprises et technologies avancées permet d’avoir une idée de ce que pourrait être notre avenir et comment nous pourrions nous contribuer, à notre niveau, à son développement harmonieux, pour les générations futures.



Organisée au Centquatre (Paris 19e), une plate-forme artistique collaborative qui se présente comme un territoire d’expérimentation unique, à la croisée de l’art et de l’innovation, la Maddy Keynote qui accueilli plus de 7000 visiteurs, se distingue en accueillant chaque année dans ses conférences, débats et autres ateliers, des personnalités reconnues sur le plan international. L’an dernier les visiteurs ont pu entendre Julian Assange, Robin Hanson, Fleur Pellerin ou encore Audrey Pulvar.

Un programme riche, dense et inspirant