La Muse, une monnaie locale basée sur la confiance

02/06/2019

La Muse est, comme d’autres en France et en Europe, une monnaie locale et citoyenne du Maine-et-Loire dont l’objectif n’est pas de concurrencer l’Euro, notre monnaie européenne, mais bien d’agir en complémentarité pour favoriser le commerce local, en circuit court, et tendre vers une pratique non capitaliste, plus écologique, sociale et humaine. Rencontre avec Suzanne Bacave, référente locale du groupe d’Angers, lors du récent Festi’Muse des Ponts de Cé.

« Le fond de garantie constitué par les Euros échangés contre des Muse, permet de nourrir l’économie locale et la stimuler »

Les monnaies locales permettent de rapprocher les citoyens et favoriser le commerce de proximité, plutôt que les diviser en leur faisant croire, à tort qu’ils sont plus riches parce qu’ils se constituent une épargne qui, le plus souvent profite plus aux banques qu’à eux-mêmes. La Muse , une monnaie locale utilisée sur le Maine-et-Loire, comme une cinquantaine sur le territoire français à l’heure où nous écrivons ces lignes, n’échappe pas à la règle.Reconnues légalement par la Loi Économie sociale et solidaire (ESS) et promulguées par le président de la République François Hollande, le 31 juillet 2014, les monnaies locales commencent à avoir le vent en poupe. Lancée en 2010, sur le bassin de vie de Murs-Erigné, une petite commune de l’agglomération d’Angers, la Muse, pour, circule, c’est d’ailleurs sa vocation première, sur l’ensemble du Maine-et-Loire. L’objectif n’étant de lui faire prendre de la valeur, mais bien de s’en servir pour acheter auprès des commerçants qui l’acceptent. Et ils sont de plus en plus nombreux, le plus souvent des entreprises de l’économie sociale et solidaire. Son taux de base, au moment de son acquisition est d’ailleurs de 1 Euro. Mais pas longtemps, d'où l'intérêt de l'utiliser rapidement.», explique Suzanne Bacave. «».Alors forcément on retrouve plus ces monnaies sur le terrain de l’alimentation « Bio » et l’ESS pour les activités. «», poursuit la référente du groupe d’Angers.L’originalité de la Muse, ce qui n’est pas un cas général, c’est qu’elle fond comme neige au soleil. Inutile donc de la cacher sous le matelas pour s’enrichir comme l’explique Suzanne Bacave : «». C'est ce que l'on vit avec l'Euro et précédemment avec le Franc pour ce qui concerne notre pays.Et c’est bien la position dominante de celui qui capitalise que dénoncent ceux qui adhèrent au principe d’une monnaie locale. «», poursuit Suzanne Bacave.Cette dernière observe que même si les citoyens français utilisent l’Euro, ils ne lui font pas pour autant confiance. «», souligne la référente locale. Et c'est bien dans cette confiance entre ceux qui produisent et celui qui achète qui sert de socle à la monnaie locale. D’ailleurs les billets ne possèdent pas de filigrane pour lutter contre une éventuelle contrefaçon. «» questionne Suzanne Bacave. «». Chacun se respecte et personne n’envisagerait de faire des faux billets de Muse pour s’acheter un massage, un livre ou un kilo de pomme de terre.Et l’Euro dans tout ça ? Puisque nous sommes dans un concept où personne n’envisage de faire fructifier la monnaie en la plaçant dans des paradis fiscaux, une démarche contraire aux principes d’équité défendus par les adhérents à une monnaie locale comme la Muse, les Euros échangés sont placés à la NEF (Nouvelle Économie Fraternelle), une coopérative financière qui finance des projets ayant une utilité sociale, écologique, culturelle. Ces projets ainsi financés enrichiront l’annuaires de prestataires qui ont compris qu’il était plus raisonnable de maintenir un équilibre entre ceux qui produisent et ceux qui consomment et surtout payer le travail à sa juste valeur.». C’est le principe du circuit court, cher à ceux qui s’opposent à l’économie de marché laquelle engendre des disparités entre les consommateurs et surtout de la pauvreté. «», confirme Suzanne Bacave. «».