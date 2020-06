La Smart City doit elle se penser par les usages ?

29/06/2020 Yannick SOURISSEAU

Chef de projet du SIIViM (Sommet International de l'Innovation en Villes Médianes), dont la seconde édition se tiendra à la maison des sports de Nevers, les 8, 9 et 10 octobre prochains, Jérémie Nestel est aussi le Directeur du territoire intelligent et de l’innovation de la Ville de Nevers. Très engagé, il nous délivre sa vision de la Smart City et présente l’événement dont il assure le pilotage.

Maintenant quand on navigue sur le site internet d'une collectivité territoriale, on vit « une expérience » citoyenne numérique. Le service public en mode designer tend à se penser en mode Steve Jobs (cofondateur d’Apple – NDLR ) sauf que le design des applications numériques est loin de l'intégration réussie du premier iPhone », explique Jérémie Nestel, cheville ouvrière du



Celui qui fut Directeur de Territoire à la mairie d’Argenteuil, en région Parisienne, puis Directeur de la « Silicon Banlieue », toujours dans la même collectivité, est depuis 4 ans chargé des innovations numériques de l’Agglomération de Nevers, dans la Nièvre. En matière d’utilisation du numérique à l’usage des citoyens, il a des arguments plutôt percutants sur l’utilisation des applications numériques par les collectivités territoriales.



« Quand on regarde toutes les Apps censées simplifier la vie des citoyens du tri des déchets, à sa carte transport, à son parcours touristique... Aucune ne sont interopérables entre elles, les données quand on peut les récupérer sont peu exploitables et multiplient les interfaces numériques pour les citoyens d'un même territoire », poursuit Jérémie Nestel. « Chaque maire adjoint a son application du cimetière connecté au prêt de livre du futur, le service public se morcelle en silo, et les expériences UX préparent à mon sens la privatisation du service public, incapable de se penser en globalité ».



Pour le directeur de l’innovation de l’agglomération de Nevers « Il est temps de réfléchir aux territoires intelligents en privilégiant les stratégies d'intégration et de valeur du service public ».



Convaincu que le « Steve Jobs de la Smart City » n’existe pas encore, il estime « qu’il n'y a pas de futurologue des usages du futur ». Et il enfonce le clou en affirmant « qu’il est plus important de réfléchir à la stratégie d'intégration des services qu'à des usages désignés en silo ». Voilà qui est dit et qui augure d’un prochain SIIViM capable de repositionner les décisions des collectivités en matière de mise en œuvre d’outils numériques dans leur collectivité. (cofondateur d’Apple – NDLR», explique Jérémie Nestel, cheville ouvrière du SIIViM de Nevers , que nous avions rencontré lors du dernier CES de Las Vegas, en compagnie du maire et président de Nevers Agglo, Denis THURIOT, réélu lors du premier tour des municipales 2020.Celui qui fut Directeur de Territoire à la mairie d’Argenteuil, en région Parisienne, puis Directeur de la «», toujours dans la même collectivité, est depuis 4 ans chargé des innovations numériques de l’Agglomération de Nevers, dans la Nièvre. En matière d’utilisation du numérique à l’usage des citoyens, il a des arguments plutôt percutants sur l’utilisation des applications numériques par les collectivités territoriales.», poursuit Jérémie Nestel. «».Pour le directeur de l’innovation de l’agglomération de Nevers «».Convaincu que le «» n’existe pas encore, il estime «». Et il enfonce le clou en affirmant «». Voilà qui est dit et qui augure d’un prochain SIIViM capable de repositionner les décisions des collectivités en matière de mise en œuvre d’outils numériques dans leur collectivité.

Le SIIVIM, rendez-vous des actions innovantes des agglomération de taille moyenne.