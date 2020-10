La Web TV de Paris Saclay – Le Loft : un exemple de solidarité territoriale

27/10/2020 Yannick SOURISSEAU

Ouverte depuis la fin septembre la web TV « les Rendez-vous de l’Innovation » de Paris Saclay, installée dans le tiers-lieu « Le Loft », commence à prendre ses marques en accueillant des invités de marque. Notre responsable local, Tony Canadas, très motivé à réussi à constituer une petite équipe, prête à l’aider pour mener à bien sa mission d’information locale. Une belle preuve de partage et de solidarité qui donne du sens à notre ligne éditoriale.

La période de crise sanitaire et économique que nous vivons va nous contraindre à faire évoluer notre mode de penser, d’agir et même d’informer. La période post-covid qui se dessine et dont le travail à distance (télétravail) est l’un des faits marquants, nous ouvre la porte d’un monde nouveau, pas obligatoirement lié à un modèle économique fortement rémunérateur, mais plutôt de mutualisation des ressources et des taches dans lequel le digital devient l'outil incontournable.



La crise sanitaire qui s'annonce, avec l’arrivée d’une seconde vague épidémique, plus forte que la première selon les informations dont nous disposons, risque de mettre en péril bon nombre d’entreprises. Mais n’est-ce pas le prix à payer pour préparer le monde de demain, plus sain, plus fort, et plus viable sur le plan économique ? Pour peu que ceux qui le peuvent ou sont prêts à en faire l’effort, participent collaborativement à la préparation de cette nouvelle société, moins avide de profits et plus respectueuse de chacun.



C’est le cas de notre webmagazine, installé à Angers (49) dont la mission est avant tout de partager les informations qui peuvent intéresser les collectivités et les entreprises technologiques, acteurs d’une ville intelligente, résiliente, ingénieuse, créative, bref, une vraie « Smart City », au sens littéral du terme. Une ville, un territoire, qu’il soit urbain ou rural, où l’on se parle, où chacun vit en bonne intelligence dans le respect et le partage entre les communautés d’origines différentes qui la constitue, chacun contribuant à son évolution.



Pour aller même plus loin dans la démarche entreprise il y a maintenant plus de deux ans, nous avons eu l’idée d’implanter des antennes régionales, pilotées par des citoyens volontaires, avec un objectif : rassembler autour d’une plateforme audiovisuelle, une Web TV créée pour l’occasion, des acteurs de la ville intelligente : politiques, chefs d’entreprises, responsables d’associations, citoyens, auxquels nous allons donner la parole pour qu’ils puissent s’exprimer sur notre société et son avenir.



Une phase d’expérimentation avant la création d’autres antennes