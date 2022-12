La cybersécurité : un sujet stratégique pour les collectivités locales

02/12/2022 Pierre-Alain LASSERRE

Mairies, administrations, hôpitaux… de plus en plus de structures publiques font l’objet de cyberattaques avec demande de rançon et menaces de divulgations d’informations personnelles. Ces structures, dont certaines pourtant dotés d’un service informatique bien structurés, ne sont pas toujours bien préparées pour réagir face à ces attaques. Pierre-Alain LASSERRE, Chargé du développement Secteur Public chez Ého.Link, analyse la situation.

Depuis plusieurs mois, les structures publiques de tous types sont confrontées à de nombreuses cyberattaques. En septembre dernier, la mairie de Caen a, par exemple, subi une attaque d’envergure qui a fortement impacté ses services internes et externes. Le coût de l’attaque et sa prise en charge se situerait autour de 100 000 à 300 000 euros. Pour d’autres, comme la mairie de Bondy attaquée en 2020, la facture s’est montrée plus salée en perturbant le fonctionnement interne pendant de nombreux mois, voire des années.



Ces événements récurrents mettent clairement en lumière que les structures publiques sont aujourd’hui une cible de choix pour les hackers et selon un rapport du Sénat, au cours de l’année 2020, 30% des collectivités locales en auraient été victimes. Au même titre que les TPE et les PME, qui ne disposent que de peu de moyens en matière de cybersécurité, elles doivent prendre la mesure des menaces existantes et faire évoluer leurs dispositifs pour protéger au mieux leur système d’information d’attaques toujours plus complexes.



Les risques auxquels s’exposent les collectivités locales sont également accentués par la transition numérique et l’adoption du télétravail qui peuvent avoir de lourdes conséquences comme la perte de données ou la défiance des citoyens. Afin de s’en prémunir, il est primordial de penser à des usages numériques plus sûrs et plus vertueux pour assurer une protection généralisée, sécurisant l’ensemble des structures publiques (services municipaux, crèches, bibliothèques, etc.).



Se concentrer sur l’essentiel pour réduire son exposition au risque