La navette autonome NAVYA va rouler sur route ouverte au Royaume-Uni

03/09/2021 Yannick SOURISSEAU

Considéré comme l’un des leaders mondiaux des systèmes de conduite autonome, la société lyonnaise NAVYA annonce son premier déploiement sur voie publique, au Royaume-Uni au sein du prestigieux Harwell Science and Innovation Campus, un site de référence dédié à l’innovation. La petite navette sans chauffeur transportera, sur toute ouverte, employés et visiteurs, tout au long de l’année.

« Il s'agit d'une étape réglementaire importante en vue de faire de la circulation des véhicules autonomes une réalité ».

La navette de NAVYA qui fonctionnait jusqu’à ce jour en site fermé aux autres véhicules, comme c’est le cas à Lyon Confluence, va désormais rouler sur route ouverte, à titre expérimental, sur le site universitaire « Harwell Science and Innovation Campus ». L’expérimentation va être menée en partenariat avec l'assureur AVIVA qui a développé une offre à destination des véhicules autonomes. Elle sera opérée par DARWIN, une entreprise britannique spécialisée dans l’application des recherches technologiques de pointe dans le domaine des communications terrestres et satellitaires.L'objectif de DARWIN sera de permettre une connectivité fiable en combinant les communications terrestres et satellitaires avec l'aide de l'Agence spatiale européenne, du groupe de téléphonie mobile O2 et de l'opérateur de satellites HISPASAT.Également partenaire de cette grande première, l’assureur britannique AVIVA, dont le siège est situé dans la City de Londres, utilisera les résultats de l’expérimentation menée par DARWIN pour faire évoluer ses produits d'assurance afin de fournir une couverture complète pour les véhicules autonomes et les technologies associées.La navette de NAVYA transportera employés et visiteurs 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 au sein de ce hub britannique dédié aux sciences et technologies. Situé dans l'Oxfordshire, en Angleterre, le Harwell Science and Innovation Campus s'étend sur 700 hectares, accueille plus de 6 000 personnes et héberge 240 organisations publiques ou privées dans trois domaines d’expertise : l’espace, les énergies renouvelables et la santé.», déclare Sophia Ward, Directrice des Opérations de DARWIN. «».Créée en 2014, le Lyonnais Navya se positionne comme le leader français spécialisé dans la fourniture de systèmes de conduite autonome et de services associés. Avec 280 collaborateurs en France (Paris et Lyon), aux États-Unis (Michigan) et à Singapour, Navya ambitionne d’être l’acteur de référence des systèmes de conduite autonome de niveau 4 pour le transport de passagers et de biens.Pour Pierre Lahutte, Président du Directoire de NAVYA, ce nouveau déploiement permettra à l’entreprise lyonnaise «».