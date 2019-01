La propreté des villes c’est aussi l’affaire des citoyens

25/01/2019

Angers, ville bien connue pour sa douceur et son art de vivre, est une ville plutôt propre. Malheureusement des zones d’ombre et des incivilités subsistent, malgré la prévention et les interventions des services de propreté de la collectivité. Sans vouloir se substituer au travail des services municipaux, une association, « Clean – les amis de la propreté », composée de citoyens soucieux de leur environnement, a décidé de prendre les choses en main.

« Si chacun y met du sien la ville n’en sera que plus agréable »

Avec ses rues pavées, sa cité historique et son plateau piétonnier, Angers (Maine-et-Loire) est une ville plutôt bien entretenue. Les services municipaux veillent au grain avec des campagnes d’appel au civisme, la mise en place de corbeilles dans les lieux les plus passagers et un service propreté qui intervient régulièrement et notamment après chaque événement pour évacuer les détritus. Si globalement les rues semblent propres, notamment dans l’hyper-centre, ce n’est pas le cas dans tous les quartiers et notamment dans les lieux qui échappent à la surveillance. Aux abords des fastfoods, dans certains parcs et jardins, ou dans les rues moins fréquentées, il n’est pas rare de trouver des bouteilles, gobelets, emballages et autres papiers, abandonnés sur le sol, au grand dam des riverains qui comptent le plus souvent sur les services de la Ville, grâce un service et une application digitale spécifique , pour nettoyer.Si la plupart des citoyens se reposent sur la municipalité et ses services pour faire le nettoyage des rues et autres espaces publics, certains admettent que c’est aussi leur rôle de citoyen de contribuer, dans un esprit de solidarité et de civisme, à l’entretien de la ville. C’est le cas de l’association «», un collectif d’éco-citoyens initié par un angevin de 28 ans : Baptiste Batifoulier.», explique Baptiste Batifoulier. «».Conducteur polyvalent chez Keolis Val de Maine, chargé de l’accompagnement et du transport des personnes à mobilité réduite, le président de « CLEAN – Les amis de la propreté », connait bien la ville. Il est à même d’en apprécier le niveau de propreté et de repérer les dégradations et les incivilités. «5 (application de signalement proposée par la collectivité – NDLR ».Créée le 22 novembre 2018, l’association s’est fixée pour objectif «». Pour l’instant sur l’espace public de la ville d’Angers, plutôt dans le centre. Mais ses actions devraient s’étendre dans les autres quartiers en fonction du nombre d’adhérents, une petite vingtaine pour l’instant, et des besoins.». La collectivité, représentée par Stéphane Pabritz, adjoint à la propreté, approuve et soutient l’initiative, en proposant les pinces permettant de prendre les déchets, les gants et autres sacs pour la collecte que ses services récupèrent ensuite. « N», poursuit Baptiste Batifoulier. En quelques heures, la petite équipe a collecté plus de 10Kg de déchets. «», rassure le président de l’association. «».Si l’idée rassemble pour l’instant des habitués du nettoyage urbain, à l’exemple de Pascal Reveillon, un habitué des nettoyages de la Maine, la rivière qui traverse la ville. Mais au travers de ses actions, l’association compte bien mobiliser le plus grand nombre de «», nom donné à ceux qui s’engagent pour nettoyer leur ville.Pour ces citoyens actifs, pas question de culpabiliser ceux qui commettent ces petites incivilités, mais plutôt de les responsabiliser. «», souligne Baptiste Batifoulier. «». Elle prévoit également de s’associer aux opérations de grandes envergures à l’exemple la journée citoyenne de la Ville. «».L’association souhaite réaliser un clip vidéo afin de mettre en exergue les bonnes pratiques individuelles et collective. Ce film pourrait être diffusé dans les lieux publics et dans les écoles afin de sensibiliser les plus petits, pour qu’à leur tour ils incitent les parents à plus de vigilance. «», conclut Baptiste Batifoulier.L’association qui pourrait en intéresser d’autres villes, a lancé une campagne d’adhésion sur Helloasso . Le prix de l’adhésion est de 5 euros et de 50 € pour les personnes morales. Les angevins peuvent suivre les actions de l’association, car il y en aura d'autres, sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter