La ville de demain doit prendre en compte le changement climatique

29/03/2022 Yannick SOURISSEAU

3,3 milliards d’êtres humains seront exposés au changement climatique dans les prochaines années. Une alerte sans équivoque à la lecture du second rapport du GIEC, publié fin février. Que l’on soit élu d’une collectivité territoriale, professionnel de l’aménagement, ou simple citoyen, il est important de tenir compte des rapports du Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat (GIEC).





Inutile de se voiler la face. En France et dans le monde, les climatosceptiques, c’est-à-dire ceux qui nient le réchauffement du climat et la part de l’homme sur ce dernier, sont encore nombreux. Et pourtant chaque année, cyclones, tempêtes, pluies torrentielles… tous en constante augmentation, tant en nombre qu’en intensité, sont là pour démontrer que le climat est en train de changer depuis le développement de l’ère industrielle, preuve s’il en est que l’homme en porte la responsabilité. Des hommes politiques, en passant par les dirigeants d’entreprises et les scientifiques, c’est-à-dire ceux qui sont censés imaginer ce que pourrait être l’avenir de notre planète terre, la liste est longue. Malheureusement.



Souvent contesté, notamment par les pseudos experts qui pullulent sur internet et plus particulièrement sur les réseaux sociaux, le Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC), créé en 1988, n’est pas une association de personnes physiques. C’est une association de nations, dont les représentants, des scientifiques ayant une solide expérience du sujet, siègent en assemblées pour évaluer l’état des connaissances scientifiques, techniques et socio-économiques sur les changements climatiques, leurs causes, leurs répercussions potentielles et les stratégies de parade. Ce n’est donc pas un laboratoire de recherche sur l’évolution du climat, mais un organisme qui effectue une évaluation et une synthèse des travaux de recherche menés dans les laboratoires du monde entier. Et contrairement à une idée reçue, la transparence de ses travaux est totale. Il suffit de se rendre sur son



Avant d’aborder le second rapport du GIEC il semble opportun de rappeler qui est cette structure qui tire la sonnette d’alarme sur les aléas climatiques de notre planète et ses conséquences.Inutile de se voiler la face. En France et dans le monde, les climatosceptiques, c’est-à-dire ceux qui nient le réchauffement du climat et la part de l’homme sur ce dernier, sont encore nombreux. Et pourtant chaque année, cyclones, tempêtes, pluies torrentielles… tous en constante augmentation, tant en nombre qu’en intensité, sont là pour démontrer que le climat est en train de changer depuis le développement de l’ère industrielle, preuve s’il en est que l’homme en porte la responsabilité. Des hommes politiques, en passant par les dirigeants d’entreprises et les scientifiques, c’est-à-dire ceux qui sont censés imaginer ce que pourrait être l’avenir de notre planète terre, la liste est longue. Malheureusement.Souvent contesté, notamment par les pseudos experts qui pullulent sur internet et plus particulièrement sur les réseaux sociaux, le Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC), créé en 1988, n’est pas une association de personnes physiques. C’est une association de nations, dont les représentants, des scientifiques ayant une solide expérience du sujet, siègent en assemblées pour évaluer l’état des connaissances scientifiques, techniques et socio-économiques sur les changements climatiques, leurs causes, leurs répercussions potentielles et les stratégies de parade. Ce n’est donc pas un laboratoire de recherche sur l’évolution du climat, mais un organisme qui effectue une évaluation et une synthèse des travaux de recherche menés dans les laboratoires du monde entier. Et contrairement à une idée reçue, la transparence de ses travaux est totale. Il suffit de se rendre sur son site internet , pour tout savoir de ses travaux, de ses méthodes de sélection des auteurs, des documents de travail et des rapport approuvés.

L’adaptation et la vulnérabilité des sociétés humaines et des écosystèmes au changement climatique

Alors, peut-on faire confiance au GIEC ? La réponse est bien sûr, oui, car cet organisme ne fait que la synthèse des connaissances scientifiques disponibles sur les différents sujets du changement climatique et les préconisations concordantes de scientifiques et experts du monde entier sur le sujet.



Le premier rapport du GIEC, publié en août 2021, alors que bon nombre de personnes lézardaient sous un soleil généreux, trop peut-être, traitait de « la compréhension physique du système climatique et du changement climatique ».



Alors que peu de gens semblaient se soucier de la modification climatique engagée sur notre planète, Valérie-Masson Delmotte, paléoclimatologue française, directrice de recherche au CEA (Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives) et coprésidente du groupe nᵒ 1 du GIEC depuis 2015, déclarait lors de la présentation du premier rapport :

« Nous aimerions que l’ensemble du rapport contribue à améliorer la connaissance du climat dans le monde entier, qu’il soit utilisé dans l’enseignement à l’échelle mondiale pour les adolescents et les étudiants, afin qu’ils puissent acquérir les dernières et meilleures connaissances disponibles. »Message entendu par certains, refusé en bloc par d’autres. Toujours les mêmes, ceux qui refusent de voir la réalité en face.



Le nouveau rapport, le second sur trois, publié le 28 février, intègre davantage l’économie et les sciences sociales, et souligne de façon plus claire le rôle important de la justice sociale dans l’adaptation au changement climatique.





Le second rapport du GIEC en 4 points clés