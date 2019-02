Langouët, un village breton qui vise l’autonomie énergétique et alimentaire

05/02/2019

Être une petite commune n’empêche pas de s'investir dans l'économie sociale et solidaire. La preuve à Langouët un petit village de 600 habitants situé non loin de Rennes (Ille-et-Vilaine). Grace à l’implication de la municipalité et des habitants, cette petite bourgade multiplie les projets en matière de développement durable et d’éco-construction. Une initiative qui fait désormais office de référence mondiale. Excusez du peu...

Plus de 1000 élus ont déjà été accueillis sur place. Ces derniers s’inspirent de nos aménagements, de la gestion de l’eau et de l’énergie, de l’écostruction tout en restant accessible à la propriété. Ces réalisations ont influencé beaucoup de communes à l’échelon national et international », commente Mikael Laurent, chargé du développement chez Bruded, un réseau d'échange d'expérience de développement local durable entre collectivités qui a son siège à Langouët.



C’est Daniel Cuff, un écolo de la première heure, maire depuis 1999, qui a donné l’impulsion. Ses concitoyens ont suivi, l’édile s’appuyant sur eux pour mener à bien les projets, y compris dans les financements. Et ensemble ils n’ont pas attendu que l’Etat commence à parler de transition écologique pour se mettre au travail. En vingt ans ils ont fait construire des logements sociaux passifs, c’est-à-dire sans système de chauffage actif, mis en œuvre des jardins potagers, dont certains en permaculture, ouvert un café participatif, une centrale solaire, des activités sociales et solidaires et même une voiture électrique en autopartage ainsi qu'une cantine scolaire 100% bio et locale, depuis 2004. Une véritable performance qui passe par une véritable démarche de démocratie participative.



Alors que bon nombre d’élus affirment ne pas pouvoir aménager leur commune du fait de la baisse des aides financières de l’Etat, le maire a lancé l’an dernier un emprunt auprès de ses concitoyens, pour la création d’un jardin partagé pour la formation à la permaculture. Les 25 000 € dont le village avait besoin ont été trouvé en deux jours. L’année précédente la municipalité avant déjà emprunté 45 000 € au taux attractif de 2% sur 6 ans. Mieux qu’un livret d’épargne, d'autant que les habitants qui investissent dans cette économie réelle, voient où passe leur argent.



Dès lors, pourquoi aller chercher loin ce qu’on pourrait faire sur place ? « Cela veut dire que tout ce qu’on peut produire localement et consommer localement, il faut essayer de le faire », assure le maire, plutôt ravi du fonctionnement de sa commune. L'objectif de cet espace de formation à la permaculture c’est aussi de créer du lien intergénérationnel et de transmettre des savoirs. « Les anciens pourront enseigner leurs méthodes de culture aux nouveaux arrivants », souligne Daniel Cuff



Créer du lien social, partager les projets, c’est ce qui motive le maire et son équipe. Les habitants ne sont pas en reste et s'inscrivent bien volontiers dans cette démarche collective. « Je voulais participer au développement de la commune et investir dans la mise en œuvre des nombreuses idées issues des ateliers citoyens », indique Hélène une habitante qui a investi 2 000 euros dans le projet municipal.

Avoir la fibre écologique : le prérequis pour s'installer à Langouët