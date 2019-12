Le CES 2020, sous le signe de l’innovation pour la maison, le divertissement, le sport et les voyages.

06/12/2019

Plus grand salon de l’électronique grand public de la planète, le Consumer Electronics Show, qui se tient chaque année à Las Vegas (Nevada) ouvrira ses portes dans un mois, le 7 janvier prochain et se déroulera jusqu’au 10 janvier. Comme chaque année, les leaders mondiaux de la technologie et les délégations ne nombreux pays dont la France, présenteront leurs dernières innovations, embarquant dans leurs valises nombre de startups.

Le Consumer Electronics Show de Las Vegas qui attend plus de 170 000 visiteurs, est le salon technologique le plus couru de la terre entière. Organisé par le CEA (Consumer Electronics Association), le CES est devenu depuis 1967, année de son lancement, le point de rendez-vous de toutes les entreprises technologiques, petites et grandes, que compte la planète et notamment les startups, invitées le plus souvent par des grandes entreprises, le tout regroupé au sein de délégations, comme c’est le cas en France sous la bannière French Tech.Ce CES aura quelque chose de particulier, puisqu’il sera le premier de la troisième décennie du XXIe siècle, celui dont chacun attend les révolutions technologiques les plus folles. Selon les dernières prospectives, cette nouvelle édition devrait donc nous donner un aperçu, à court terme de notre quotidien, comme le souligne le magazine Forbes, avec notamment les keynotes très attendus d’Amazon, LG et Toyota. Cette année, plus que les précédentes, les innovations qui seront présentées feront la part belle aux véhicules intelligents, aux technologies de la santé et du fitness, de la 5G, très attendus et tout ce qui concerne la gestion des données.Forbes dresse une liste des produits et services les plus innovants auxquels le visiteur peut s’attendre, en précisant que tous les grands noms de la technologie seront présents, sauf Apple, comme chaque année.Ceux qui ont la chance de participer au grand rendez-vous de Las Vegas, pourront tester en avant-première, NextMind, le premier appareil portable qui permet de gérer des périphériques par la pensée. Très léger ce dispositif peut capter les signaux qui traversent le cortex visuel de l’utilisateur et les traduire en commandes numériques en temps réel. Des algorithmes de machine learning sont utilisés pour décoder les signaux, et les kits de développement devraient sortir début 2020.C’est le scoop de l’équipementier automobile Continental. Comme beaucoup d’entreprises, il présentera au CES sa dernière nouveauté : « Transparent Hood », un capot transparent qui utilise quatre caméras pour offrir au conducteur une vue dégagée de la route devant lui, mais également en-dessous. Assemblées à l’aide d’algorithmes spécifiques ces images sont diffusées sur un écran qui donnent l’impression au conducteur de conduire une voiture invisible, digne des meilleurs James Bond. Très utile pour se stationner sans incident.Évidemment le CES de la 3décennie fera la part belle à la voiture autonome. RoboSense, lauréat du prix CES de l’innovation pour les véhicules autonomes, va présenter son propre Smart Lidar Sensor , radar laser intégré à des semi-conducteurs, pour appréhender l’environnement, repérer les dangers à mesure qu’ils arrivent et surtout augmenter la fiabilité des véhicules autonomes. Blickfield, autre acteur de la télédétection par laser, fera la démonstration de deux nouveaux capteurs lidar : le Cube et le Cube Range , conçus respectivement sur courte et longue distance, deux dispositif qui devraient permettre à la voiture autonome de faire un bon en avant.Les images très haute définition 4K, a peine prises en compte par une majorité d’écrans, le coréen Samsung va encore créer l’événement en proposant des téléviseurs 8K. Seul inconvénient, c’est qu’aucun contenu de ce niveau de détail n’est disponible. Qu’à cela ne tienne, Samsung compte sur l’intelligence artificielle pour transformer tout contenu en résolution 8K, histoire de convaincre les utilisateurs. LG sera également de la partie avec une présentation d’écrans enroulables. Toujours dans le domaine de l’image, des jumelles utilisant la technologie d’une caméra et la résolution 4K, permettront de voir encore plus loin.Finie la clé traditionnelle, PassiveBolt, également du prix CES de l’innovation dans la catégorie « smart home » présentera sa serrure intelligente tactile . Ce dispositif transforme les systèmes de fermeture de porte existants en systèmes à commande tactile, en n’utilisant pas la technologie des empreintes digitales, mais celle des clefs électroniques, selon les principes des clés de voiture. Il suffit d’être à proximité pour ouvrir la porte. Autre avantage, l’utilisateur est averti en cas de tentative d’intrusion, directement sur son smartphone.D’autres innovations seront également présentées lors de ce grand rendez-vous, notamment dans le domaine de la santé et du bien-être, une préoccupation de plus en plus de chefs d’entreprise et salariés. Point commun, les entreprises qui s’investissent dans le domaine de la e-Santé, utilisent les nouvelles technologies pour veiller à la santé de leurs clients, en passant par des applications de télésanté, de télésurveillance et d’analyse de données. C’est notamment le cas de l’assureur américain Humana qui présentera des applications de machine learning pour améliorer la santé et le bien-être.Des entreprises françaises seront également présentes dans les domaines évoqués par Forbes, nous aurons l’occasion de les présenter d’ici le 7 janvier prochain. A noter que Ville Intelligente sera présent au CES de Las Vegas, afin de vous informer en direct des dernières innovations françaises, présentées lors de ce grand rendez-vous.