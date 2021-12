Le CES 2022 avec Marc-Lionel Gatto – commissaire général du Village Francophone et de My Global Village

30/11/2021 Yannick SOURISSEAU

Depuis plus de 5 ans, Ville Intelligente Mag accompagne les territoires et entreprises acteurs du domaine de la smart City, Smart building…, sur les salons physiques ou digitaux afin d’offrir une information de qualité, objective et efficiente.





Partenaires des évènements comme le Salon Innopolis, Maddy Keynote, Hannover Messe, SIMI, Smart City World congrès de Barcelone ou le Salon des Maires…, nous vous offrons la possibilité d’intégrer une dynamique nouvelle, sur le plus grand salon international de l’innovation : le



Ville Intelligent Mag est désormais le délégué Régional Grand Ouest de My GLOBAL VILLAGE Francophone et peut donc répondre à toutes vos questions et vous aider à préparer votre voyage



Deux Formules (hors hébergement et transport) vous sont proposées. En cas de besoins nous vous mettons en relation avec nos partenaires « PINK SKY TRAVEL » et « LesVoyages de Joséphine ». Pour info : le billet A/R Classe économique est fixé aux alentours de 1400 euros depuis Paris CDG et l’hôtel de 400 à 900 euros,



Plus d’info, et organisation, contacter :

C’est dans ce cadre que nous accompagnons sous forme de learning expédition, différents acteurs majeurs de la smart city, à l’exemple des startups afin de leurs permettre de rencontrer d’autres territoires, partager leur retour d’expériences, détailler leurs besoins, mais aussi créer un lien réel et durable entre les acteurs économiques.Partenaires des évènements comme le Salon Innopolis, Maddy Keynote, Hannover Messe, SIMI, Smart City World congrès de Barcelone ou le Salon des Maires…, nous vous offrons la possibilité d’intégrer une dynamique nouvelle, sur le plus grand salon international de l’innovation : le CES de LAS VEGAS du 5 au 7 Janvier 2022.et peut donc répondre à toutes vos questions et vous aider à préparer votre voyageDeux Formules (hors hébergement et transport) vous sont proposées. En cas de besoins nous vous mettons en relation avec nos partenaires « PINK SKY TRAVEL » et « LesVoyages de Joséphine ». Pour info : le billet A/R Classe économique est fixé aux alentours de 1400 euros depuis Paris CDG et l’hôtel de 400 à 900 euros,Plus d’info, et organisation, contacter : nathalie@bse-group.fr

​Formule A : Accompagnement Learning Expédition du 5 au 7 Janvier 2022

Pas de Tourisme, mais une ambiance fun et pertinente vous attend avec notre équipe sur place. Nous vous accompagnons pour vous permettre d’aller à la rencontre des innovations les plus incroyables et à votre rythme.

18 départs thématiques sur lesquels nous vous accompagnons pour notre part dans notre domaine de compétence sur la SMART CITY et SMART BUILDING.

Tous les matins rencontrez investisseurs, élus et startup durant nos sessions de pitch.

Participez aux « débriefs » et infos en temps réels par thématique, à une incroyable soirée Francophone (voir ci-dessous), mais aussi à des interviewes vidéo, depuis le salon et diffusées sur www.villeintelligente-mag.fr Accompagnement 1490,00 euros HT

(Prise en charge Business France 50%)



Notre Entreprise est certifiée et permet une Prise en charge à hauteur de 50 % si vous êtes éligible par notre partenaire France Business. Nous vous aidons dans la constitution de votre dossier pour toute inscription avant le 17/12/2022.



Plus d’info : contactez Reynald WERQUIN

Délégué Régional Grand Ouest My Global Village

Directeur Publication Villeintelligente MAG

reynald@bse-group.fr

Intégrez la dynamique des acteurs francophone du CES de Las Vegas.(Prise en charge Business France 50%)Notre Entreprise est certifiée et permet une Prise en charge à hauteur de 50 % si vous êtes éligible par notre partenaire France Business. Nous vous aidons dans la constitution de votre dossier pour toute inscription avant le 17/12/2022.Plus d’info : contactez Reynald WERQUINDélégué Régional Grand Ouest My Global VillageDirecteur Publication Villeintelligente MAG

​Formule B La grande Soirée incontournable des Francophones le 5 janvier 2022





Une soirée renversante organisée à l’hôtel NEWYORK NEWYORK à Las Vegas, avec des animations, interventions, des tirages au sort pour décoller avec le Roller Coster du NYNY, mais aussi pour rencontrer des délégations officielles françaises, Belges, Suisses, Monégasques, Luxembourgeoises, Québécoises, Élus, Ministres, CEO, Founder, grand groupes, Startup, Investisseurs, etc..



Une véritable soirée clairement identifiée pour un networking efficace, au cours de laquelle nous vous accompagnerons. Cette soirée est organisée en partenariat avec



Tarif UNIQUE pour la soirée 149,00 euros HT

Réservation impérative auprès de Ville Intelligente Mag au plus tard le 17 décembre 2021 via l’adresse suivante : Reynald WERQUIN







Participez à la plus grande soirée fun et incontournable des francophones du CES 2022Une soirée renversante organisée à l’hôtel NEWYORK NEWYORK à Las Vegas, avec des animations, interventions, des tirages au sort pour décoller avec le Roller Coster du NYNY, mais aussi pour rencontrer des délégations officielles françaises, Belges, Suisses, Monégasques, Luxembourgeoises, Québécoises, Élus, Ministres, CEO, Founder, grand groupes, Startup, Investisseurs, etc..Une véritable soirée clairement identifiée pour un networking efficace, au cours de laquelle nous vous accompagnerons. Cette soirée est organisée en partenariat avec BUSINESS France et WALLONIA.BE Réservation impérative auprès de Ville Intelligente Mag au plus tard le 17 décembre 2021 via l’adresse suivante : Reynald WERQUIN reynald@bse-group.fr Télécharger la plaquette d’information (PDF)

Ville intelligente est un Média agrée par la CPPAP et fonctionne de manière autonome et indépendante pour vous informer des évolutions de l’univers de la smart city, smart building, développement durable, citoyenneté.



Aidez-nous dans notre action en soutenant notre démarche, l’Association le Club de l’Arche qui porte le média et la WEB-TV à besoin de votre soutien soit par une adhésion de 20 à 500 euros selon la taille de votre entreprise, soit par un DON défiscalisable à hauteur de 60 % pour les entreprises, et 66 % pour les particuliers. (Association-Fondation d’utilité publique recevant des dons déductibles fiscalement à hauteur de 66 % (Art.200 et 238 Bis du CGI – Loi du 08/2003)