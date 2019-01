Le CES de Las Vegas, grand messe de la Tech, ouvre ses portes le 8 janvier

02/01/2019

Le Consumer Electronics Show, le plus grand rendez-vous mondial de l’électronique grand public ouvrira ses portes le 8 janvier prochain, à Las Vegas (Nevada), avec, comme chaque année, une pluie de produits et technologies innovants, produits dans le monde entier. Le tout connecté, bardé d’intelligence artificielle, sera, comme l’année précédente, le fil rouge de cet événement incontournable.





De la voiture autonome, au gant connecté, en passant par la e-santé et la smart-city, tout ce qui agite l’écosystème numérique de la planète se doit d’être présent au CES de Las Vegas. Et comme les années précédentes, les grandes entreprises françaises et les startups qu’elles prennent sous leur protection, seront présentes pour tenter de prendre leur place sur l’énorme marché commercial qui s’organise en marge de ce grand rendez-vous international. Car on ne vient pas pour flâner au CES de Las Vegas, mais bien pour prendre des contacts et enrichir son réseau commercial.



Comme le souligne le site web «

Avec 4500 exposants répartis sur 250 000 mètre carrés, le Consumer Electronics Show est un rendez-vous que le monde de la tech ne voudrait manquer sous aucun prétexte. Dès le 8 janvier et jusqu’au 11 janvier, il y aura donc foule dans les allées du CES pour découvrir les dernières productions et les tendances des grandes entreprises de l’électronique, le plus souvent chinoises, coréennes et japonaises, mais pas seulement.De la voiture autonome, au gant connecté, en passant par la e-santé et la smart-city, tout ce qui agite l’écosystème numérique de la planète se doit d’être présent au CES de Las Vegas. Et comme les années précédentes, les grandes entreprises françaises et les startups qu’elles prennent sous leur protection, seront présentes pour tenter de prendre leur place sur l’énorme marché commercial qui s’organise en marge de ce grand rendez-vous international. Car on ne vient pas pour flâner au CES de Las Vegas, mais bien pour prendre des contacts et enrichir son réseau commercial.Comme le souligne le site web « Presse Citron », plusieurs tendances se dessinent cette année : la 5G qui commence à pointer le bout de son nez, les écrans pliables mais aussi intelligents, la voiture autonome et connectée, la ville intelligente et ses technologies de plus en plus performantes port, la blockchain, la robotique, les nouvelles formes d’énergie, les médias. Bref, le plein de nouveauté qui devrait donner le torticolis au visiteurs toujours plus nombreux.

5G, la norme qui va fédérer le tout connecté

Les opérateurs téléphoniques en parlent depuis deux ans et c’est même devenu leur principal argument commercial. Mais la 5G ne sera pas vraiment opérationnelle avant 2020. Cela ne l’empêchera pas d’être une star du CES 2019. Car plus qu’une nouvelle norme en matière de transmission de données hertziennes toujours plus rapides, elle ouvre la porte à des technologies innovantes en matière de mobilité, d’aménagement de la ville et d’objets du quotidien. Et déjà toutes les entreprises, de Samsung, à Huawei et Google, de la voiture intelligente et autonome, à la montre connectée, se préparent pour être compatibles 5G d’ici la fin de l’année. « Nous avons passé les trente dernières années à connecter les hommes, nous passerons les trente prochaines à connecter les objets », déclarait dernièrement Brian Modif, l’un des dirigeants de Qualcom, une société américaine très active dans le domaine de la technologie mobile.

Des écrans pliables et de plus en plus intelligents

Pareil, à la 5G. On parle depuis plusieurs années, mais 2019 pourrait bien être l’année des écrans OLED et AMOLED pliables, comme le rappelle « Presse Citron ». Plusieurs grands constructeurs, notamment LG et Samsung sont déjà sur les rangs et devraient faire quelques annonces sur leurs imposants stands. D’autant qu’un fabricant sino-américain, jusqu’ici méconnu a déjà lancé un téléphone pliable qui permet de passer de la tablette 7,8 pouces à un téléphone pliable à double écran.



Mais les écrans ne seront pas seulement pliables, ils seront également dotés d’intelligence artificielle, à l’instar des enceintes connectés Google Home, Amazon Echo et autre Home Pod d’Apple qui commencent à investir les foyers. Après l’Echo Sport d’Amazon, le Hub Google Home ou encore le Facebook Portal, tous équipés d’un écran tactile, d’autres fabricants ont senti le vent venir. Des fabricants proposent déjà des écrans dans les cuisines, notamment sur les réfrigérateurs qui, en plus des recettes pourraient également prendre le contrôle des appareils eux-mêmes.

Une voiture électrique, de plus en plus connectée

« 2019 et 2020 seront des années charnière pour la voiture électrique, avec une offre qui va littéralement exploser sur différents segments », mentionne « Presse Citron ». Audi, Ford, Kia, Honda, Nissan, Mercedes et d’autres seront sur place pour présenter des technologies embarquées, allant du cinéma immersif qui utilise les surfaces vitrées de la voiture, ou d’animations audio-vidéo pour occuper le conducteur et les passagers des voitures autonomes, à la connexion en 5G pour appeler les secours en cas de problème à bord.

La ville intelligente au coeur des technologies digitales

Une fois de plus la Smart City va rassembler l’écosystème connecté pour présenter des technologies et des solutions de plus en plus tournées vers les usages. De l’IoT à la connectivité 5G, encore elle, en passant par les transports et l’automobile intelligente, l’énergie, la santé et la sécurité publique, la réalité virtuelle, l’intelligence artificielle et l’analyse de données. Ce marché porteur intéresse de plus en plus d’entreprises qui rivalisent d’ingéniosité pour présenter des technologies qui permettent aux gestionnaires de maitriser leurs dépenses énergétiques, mais aussi aux habitants de pouvoir vivre dans une ville qui proposent des services adaptés à leurs besoins.