Le Fonds Vert pour qui, pour quoi faire ?

14/12/2022 Yannick SOURISSEAU

Dévoilé par la Première Ministre, Elisabeth Borne, en août dernier, le « fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires », aussi appelé « Fonds vert », sera opérationnel dès le début de l’année 2023. Doté de 2 Md€ de crédits, ce fonds est destiné aux collectivités territoriales afin de les aider à renforcer leur performance environnementale, adapter leur territoire au changement climatique et améliorer le cadre de vie de leur territoire.

Depuis l’annonce de la création, le 28 août dernier, par la Première ministre Elisabeth BORNE, le fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires autrement appelé « Fonds Vert », précise au fil des jours ses contours. Doté de 2 Md€ de crédits auxquels s’ajoutent 1 Md€ de prêts de la Banque des territoires et 200 M€ de crédit d’ingénierie, cette manne qui devrait permettre aux collectivités territoriales d’améliorer les performances énergétiques de leurs équipements et adapter leur territoire au changement climatique, on sait désormais qu’il devrait être consacré à la rénovation thermique des bâtiments publics, la renaturation des villes, l’aménagement des friches ou pour faire face au recul du trait de côte. Il pourrait également être utilisé pour la protection de la biodiversité et au soutien spécifique des zones de montagne.



L’utilisation de ce fonds qui sera déconcentré aux préfets, pour le financement des projets présentés par les collectivités et leurs partenaires devrait être simplifiée par rapport aux dispositifs mis en place sous le précédent quinquennat. Il ne fonctionnera pas par appel à projets et il sera territorialisé. Les demandes d'aide seront instruites par les services de l'État régionaux et départementaux (Directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et de la nature, Directions départementales des territoires et de la mer)



Lors de la dernière convention des Intercommunalités de France qui se tenait à Bordeaux le 6 octobre à Bordeaux, la Première ministre avait précisé les modalités d’attribution : « Ce fonds sera entièrement délégué aux préfets, de telle sorte qu’il ne soit pas opéré par appels à projets nationaux mais au plus près de vos besoins, dans le cadre de nos contractualisations ». L’offre d’ingénierie, proposée dans le cadre de ce fonds « devra être articulée avec l’offre d’ingénierie des autres partenaires, comme le Cerema, l’Ademe ou la Banque des territoires », avait ajouté la cheffe de gouvernement, rassurant ainsi les élus locaux sur la souplesse de cette dotation, « dans une logique remontante des besoins du terrain, sans grande technicité d’attribution ».



Les dossiers de candidatures au Fonds vert pourront être déposés à partir de la mi-janvier