Le Hacking de l’Hôtel de Ville de Paris 2021, une journée pour l'innovation au coeur de la capitale

14/10/2021 Yannick SOURISSEAU

Rassemblement annuel des acteurs de l’innovation, la 7e édition du « Hacking de l’Hôtel de Ville de Paris » se tiendra le jeudi 28 octobre prochain. Sollicité par les organisateurs pour son positionnement dans le secteur de l’innovation et de la Smart City, notre magazine a bien entendu répondu présent.

Initié par la ville de Paris et Paris&Co, l’agence de développement économique et d’innovation de Paris et de la métropole, le « Hacking de l’Hôtel de Ville de Paris » est de retour le 28 octobre prochain. Dédié aux acteurs de l’innovation, cet événement qui accueille, le temps d’une journée startups, grands groupes, experts, organismes d’appui, institutions et investisseurs, permet des rencontres, des partages d’expérience avec pour ambition de favoriser la créativité, développer les activités de chacun et tisser des relations durables.



Quoique le « Hacking » soit souvent considéré comme un acte illégal qui consiste, pour une personne malveillante, à s’introduire sur un ordinateur ou un réseau informatique pour en piller les données ou en bloquer les accès, ce terme est aussi de plus en plus utilisé pour mettre en avant la notion de bidouillage, de programmation, de codage et de passionné de culture informatique d’une manière générale. C’est dans cet état d’esprit qu’est organisé, dans les salons de l’Hôtel de Ville de Paris, la 7e édition du « Hacking de l’Hôtel de Ville de Paris »



Comme à son habitude, cette journée accueillera plus de 1000 jeunes pousses qui pourront participer à près de 4000 rendez-vous d’affaires préqualifiés. 50 startups seront à disposition des demandeurs d’emploi éloigné du milieu de l’innovation lors d’une session de recrutement sans CV.