Le Havre, un « smart port city » lauréat du 3e appel à projet Territoires d’Innovation

26/09/2019

La ville portuaire du Havre et ses 80 partenaires publics et privés ne sont pas peu fiers d’avoir été retenus parmi les 24 lauréats de l’appel à projets « Territoires d’innovation » du 3eme programme d’investissement d’avenir de l’État. Un résultat qui devrait permettre à la ville et sa métropole de la confirmer la position du territoire havrais en matière d’aménagement et de développement économique.

Le Havre, c’est la ville de l’actuel Premier Ministre Édouard Philippe et il y a fort à parier que sa position aura pesé dans le choix de retenir cette ville portuaire parmi les lauréats du troisième appel à projet du troisième programme d’investissement d’avenir de l’État. Mais pas seulement : la ville normande du Havre, située sur le littoral de la Manche et à l’embouchure de la Seine est le second port français derrière Marseille en termes de trafic, mais premier au niveau du commerce extérieur. Nombreux sont les porte-conteneurs qui font escale dans cet espace portuaire par lequel transite une grande partie des marchandises en provenance de l’étranger ou qui partent vers d’autre horizons. Un intérêt certain à moderniser cette ville, sa métropole et son écosystème.



« Cette annonce était très attendue par les porteurs de projets mais également par tout l’écosystème industrialo-portuaire et le tissu économique régional », souligne Jean-Baptiste GASTINNE, Président de Le Havre Seine Métropole. « L’Etat confirme la position de notre territoire comme étant l’un des plus dynamiques de France. C’est une grande ambition que nous avons su porter collectivement pour apporter un nouveau souffle au développement de l’axe Seine et faire du territoire Havrais un moteur des grandes mutations à venir ».



Au-delà des mots et des financements dont pourra disposer la métropole pour financer ses projets, c’est surtout le fait qu’elle a réussi à fédérer les grandes entreprises locales pour aller dans le même sens et faire de leur territoire un véritable « Smart Port City », ce qui pour le coup n’était pas si évident tant le tissu économique est relativement diversifié de par la nature même de l’activité d’une ville portuaire.



« Depuis deux ans, les Havrais ainsi que de nombreux acteurs de dimension nationale et international sont mobilisés autour du projet de Smart Port City », poursuit le président de la métropole havraise. « Ensemble nous explorons toutes les pistes pour faire de ce territoire innovant dans lequel les premières initiatives sont déjà visibles. Poursuivons ce mouvement qui s’intègre au sein d’une ambition commune : faire de la vallée de la Seine un nouveau laboratoire d’innovation à dimension humaine et citoyenne ».



La dotation de l’Etat français de 35 M€ devrait donc constituer un important effet de levier pour poursuivre la dynamique engagée et attirer des investisseurs publics et privés qui pourront s’investir dans le grand plan territorial de cette porte de la Seine qui s’élève à 241 M€.

Optimiser les flux de marchandises et de personnes autour de plateformes de données innovantes