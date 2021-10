Le camping 2.0 à l'ère du digital

08/10/2021 Reynald WERQUIN

Fini, ou presque, le camping de bon papa où l’on installait sa petite tente canadienne ou sa caravane. Désormais ces espaces de loisirs sont équipés de bungalows et autres mobil homes tout confort, mais aussi d'espaces d’accueil de camping-cars luxueux, nécessitant une gestion efficiente de l’énergie et des déchets. Entretien avec Gé Kusters propriétaire du camping Le Paradis à Saint Léon sur Vézère (Dordogne).

« Vivre une expérience immersive nouvelle et responsable, mais surtout authentique »

Gérer un camping équipé de plusieurs centaines de bungalows, en dur ou en toile, à des périodes où les occupants ont tendance à se montrer insouciants en matière de consommation de l’énergie et de leurs déchets, n’est pas une sinécure comme l’explique Gé Kusters propriétaire du camping familial 5 étoiles Le Paradis, depuis 54 ans, à Saint Léon sur Vézère (Dordogne). Proche des grottes de Lascaux ce site est très touristique à la période estivale.», explique Gé Kusters. «». C’est le choix qu’a fait Gé Kusters.», poursuit le gérant du camping le Paradis. «». Surtout que cette énergie est comprise dans le forfait de location et que le locataire et qu’il n’y fait pas vraiment attention. Idem pour l’eau. D’autant que ces ressources sont en constante augmentation.», poursuit Gé Kusters. «».Très engagé dans la consommation de l’énergie, pour éviter tous les gaspillages, Gé Kusters s’est rapproché de la société choletaise 2ISR qui développe une offre adaptée à ses besoins, 2CONNECT, par le réseaux WiFi pour certains services, mais aussi par la gestion et l’exploitation intelligente par les objets connectés. Une offre qui permet désormais aux terrains de camping de devenir de véritables « smart campings » avec des installation qui permettent de contrôler de manière efficiente, la gestion des ressources.Même problématique du coté de « Slow Village », une structure qui gère des campings, villages-vacances et hôtels « eco-friendly » nichés dans des sites d’exception, avec un retour immédiat vers la nature, tout en douceur permettant de se réveillez aux chants des oiseaux et de la faune environnante.», explique David Letellier responsable marketing du groupe, lequel a également établi un partenariat avec la société 2ISR, pour la gestion de ses établissements implantés sur tout le territoire.A noter que 2CONNECT by 2ISR sera présenté au salon ATLANTICA, du 12 au 14 Octobre, à la Rochelle pour parler de WIFI, de gestion IoT, et de tous les services propres aux sites collectifs. https://www.salon-atlantica.fr/ Le camping