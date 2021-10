Le ministère de la Transformation et de la Fonction publiques lance le mois de l’innovation publique

26/10/2021 Yannick SOURISSEAU

Pourquoi l’innovation serait-elle réservée au seul secteur privé ? Aujourd’hui les services et opérateurs de l'État, collectivités territoriales, établissements de santé, associations et autres acteurs d'intérêt général, ont bien évolué et peuvent revendiquer leur part dans les processus innovants, dans leur champ d’activité. C’est dans ce cadre que ministère de la Transformation et de la Fonction publiques, lance, du 2 au 30 novembre prochain, le mois de l’innovation publique.

« Une formidable opportunité de mettre en lumière les initiatives des agents qui montrent chaque jour leur capacité d'adaptation et d'innovation au service de nos concitoyens »

Pour cette édition 2021 de l’innovation publique, le Ministère de la Transformation et de la Fonction publiques a retenu le thème de « l'innovation ouverte ». L’an dernier, le mois de l'innovation publique avait fédéré plus de 300 événements organisés par des acteurs publics de tous horizons : services et opérateurs de l'État, collectivités territoriales, établissements de santé... mais aussi associations et autres acteurs d'intérêt général qui portent l'innovation au service des Français.Piloté par la Direction interministérielle de la transformation publique (DITP), ce rendez-vous a pour objectifs de mettre en lumière les acteurs de la transformation publique, de partager leurs projets et de stimuler les échanges d'expériences. Cette année, le thème de l'innovation ouverte mettra en valeur de nombreux projets de co-construction avec les usagers et agents, entre les administrations et les acteurs d'intérêt général, pour des services publics plus proches, plus simples et plus efficaces.Depuis 2014, la DITP fédère un programme d'évènements au mois de novembre, sous l'égide de la ministre de la Transformation et de la Fonction publiques avec l'appui de la direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP) et de la direction interministérielle du numérique (DINUM). Un temps fort autour de l'innovation publique, destiné aux agents publics mais aussi plus largement à tous ceux qui font avancer les services publics.Animé par tous les acteurs du service public - agents de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics sanitaires et sociaux, associations et acteurs de l'économie sociale et solidaire -, le Mois de l'innovation publique permet de partager, méthodes, bonnes pratiques et solutions innovantes, avec un objectif, concevoir une action publique plus simple et plus efficace et mieux répondre aux attentes des usagers et des agents.», déclare Amélie de Montchalin, Ministre de la Transformation et de la Fonction publiques.Des événements seront donc organisés sur tout le territoire, à l’initiative d’agents publics de tous horizons à l’exemple des laboratoires d’innovation territoriale qui proposeront plus de 100 événements et ateliers sur toute la France. Ces événements vont de la fabrication d’un capteur environnemental pour mesurer la qualité de l’air à la conception d’un accueil pour les usagers ou encore un serious game sur le télétravail.L'ensemble des services de l'Etat, administrations centrales et déconcentrées se mobilisent également pour proposer de nombreux événements et temps forts, à l’exemple de la Gendarmerie Nationale qui une journée de rencontre autour de la recherche fondamentale et de l'innovation.Les collectivités territoriales sont également impliquées dans ce mois de l'innovation publique à l’exemple du Conseil régional des Pays de Loire organise un atelier avec Cyrile Maitre, champion du monde français de Mind Mapping pour s'initier à la réalisation de carte mentale ou encore La Métropole Européenne de Lille et la Compagnie des Tiers-Lieux qui animent le 29 novembre une journée de débats et de réflexion sur la place des tiers lieux.Le programme complet : https://www.modernisation.gouv.fr/mois-de-linnovation-publique/programme