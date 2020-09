Le nantais LACROIX Group confirme son positionnement dans l'IoT Industriel

21/09/2020 Yannick SOURISSEAU

Acteur incontestable de l’Internet des Objets pour l’entreprise, sur la scène nationale et internationale, le nantais LACROIX Group met tout en œuvre pour garder l’avance qu’elle a su prendre dans le secteur de l’IoT industriel. Faisant fi de la crise économique actuelle, l’entreprise souhaite, plus que jamais, devenir l’entreprise partenaire référente pour les secteurs industriels, énergétiques, de la mobilité, de l'eau et des services publics.

En fournissant des objets connectés et communicants depuis des décennies, au service d'une meilleure gestion d'infrastructures critiques tel que les réseaux d'eau ou les réseaux de voirie, LACROIX Group, équipementier technologique dont le siège est installé à Saint-Herblain (métropole de Nantes (44)), a acquis une solide expérience en la matière.



Aujourd'hui, grâce à sa maitrise des toutes dernières technologies, le Groupe participe au développement des « nouveaux » IoT industriels en embarquant de l'intelligence au cœur même des capteurs ce qui lui permet de proposer des solutions encore plus efficaces pour optimiser la gestion des ressources.



Pour concrétiser son programme ambitieux de conquête des marchés industriels, LACROIX Group qui est installé dans une bonne dizaine de pays, en Europe, mais aussi sur les continents africains, asiatiques et américains, souhaite surtout faire valoir les atouts d'une ETI dans un écosystème IoT souvent dominé, en nombre et pas par chiffre d’affaire ou implantation internationale, par les startup de la Tech.



L'équipementier international revendique la force de sa taille pour compter sur ce marché porteur : une taille critique qui permet au Groupe d'être un interlocuteur des grands groupes, une équipe de Recherche et Développement forte de plus de deux cent collaborateurs, et enfin, une capacité de production des capteurs IIOT intégrée et internationale.



« Seul l'IoT peut amener l'industrie vers le futur et le smart world. LACROIX Group l'a compris depuis longtemps : aujourd'hui nous investissons dans la R&D dans cet objectif, afin de rendre le Groupe plus compétitif et ouvert », témoigne Vincent Bedouin, Président directeur général de LACROIX Group.



Un positionnement global unique fait de complémentarités

Au cours de l'été 2020 LACROIX Group a finalisé l'acquisition à d'eSoftThings, une jeune pousse experte dans l'internet des objets et de l'intelligence artificielle. Déjà forte de 50 personnes, cette jeune entreprise créée et en 2014, affiche depuis 3 ans une croissance annuelle moyenne de 50% et surtout de très belles références clients. De quoi aiguiser l’appétit du groupe nantais qui sait s’entourer des meilleurs alliés pour constituer une force de frappe inégalable. D’autant que la startup est devenue une référence internationale dans la conception et l'industrialisation de solutions IoT et dans le domaine de l'intelligence artificielle.



Alors que l'IoT industriel entre dans une nouvelle phase de maturité et appelle à des tailles qui se placent à la hauteur des enjeux technologiques, l'arrivée de cette nouvelle entité dans LACROIX Group vient consolider sa capacité à toujours mieux maitriser les technologies de pointe et ainsi proposer à ses clients des équipements encore plus « smart ».



« Notre positionnement global unique et la complémentarité de nos activités nous permettent aujourd'hui de bénéficier d'une taille critique, de synergies commerciales, industrielles et financières. Avec eSoftThings, nous renforçons nos synergies technologiques, un atout majeur pour le futur », conclut Vincent Bedouin, à propos du rapprochement avec ESoftThings.

Bon à savoir

LACROIX Group est un équipementier technologique international qui conçoit et fabrique les équipements électroniques pour les produits de ses clients, notamment dans les filières automobiles, domotiques, avioniques, de l'industrie ou de la santé.



ETI familiale cotée au second marché, LACROIX Group combine l'agilité indispensable pour innover dans un univers technologique en constante en ayant pour ambition de mettre son excellence technique et industrielle au service d'un monde connecté et responsable en constante évolution, la capacité pour industrialiser des équipements robustes et sécurisés, et la vision long terme pour investir et construire l'avenir.