Le nantais Lacroix part à la conquête de l’Amérique du Nord

12/04/2019

L’équipementier Lacroix Group, désormais bien connu des collectivités qui s’inscrivent dans une démarche de Smart City, et membre de l’association angevine Pavic, s’est fixé pour ambition de mettre son excellence technique et industrielle au service d’un monde connecté et responsable. Après l’Europe et l’Asie, le groupe nantais se lance à l’assaut de l’Amérique du nord, ce continent étant devenu un axe stratégique pour l’entreprise.





Après la métropole, les territoires d’outre-mer, la Chine et l’Océanie, l’Afrique, pas surprenant que l’entreprise internationale aient des envies d’aller s’implanter outre-Atlantique, sur un continent plutôt attractif en matière de technologie. « Le continent nord-américain, c’est-à-dire le Canada, les Etats-Unis et le Mexique, est devenu un axe stratégique du développement de Lacroix Group », explique Vincent Bedouin, le PDG du groupe Lacroix.



« Nous en sommes à l’étape où nous préparons l’avenir, et des premiers jalons, très prometteurs, sont en train d’être posés. Ainsi, quand les marchés que nous visons seront arrivés à maturité, nous pourrons tirer les bénéfices d’une implantation et d’un réseau de partenaires consolidés ».



Le rapprochement de l'entreprise nantaise avec les USA a démarré en 2017 grâce à son entrée au capital de Firstronic, une société de sous-traitance en électronique, installée dans le Michigan. « Cette entrée nous permet d'apporter une réponse à nos clients industriels et équipementiers, qui disposent d'usines aux Etats-Unis et au Mexique, et qui souhaitent collaborer avec des partenaires de proximité spécialisés dans le design et la fabrication d'ensembles électroniques », poursuit le PDG de Lacroix Group. Basée à Saint-Herblain, (Nantes Métropole), l'entreprise familiale Lacroix Group se décline en trois activités complémentaires : Lacroix Electronics, implanté à St-Pierre-Montlimart (Maine-et-Loire), en Pologne, en Allemagne et en Tunisie pour la sous-traitance d'études et fabrication électronique; Lacroix Sofrel, implantée à Vern-sur-Seiche dans la région de Rennes, en Espagne et en Italie, pour la conception et la commercialisation d'équipements de télégestion pour les réseaux d'eau ; Lacroix City, situé au siège nantais, à Nouméa, en Espagne et Cameroun. De dimension internationale, cette entreprise est également l'un des piliers de l'association PAVIC, installée à Angers et qui agit depuis plusieurs années dans l'accompagnement de projets technologiques et citoyens expérimentaux qui contribuent à aménager et construire des villes qui répondent aux usages et besoins des habitants.

Déployer le savoir-faire français sur le sol américain