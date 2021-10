Le plus gros Datacenter français sera installé en Essonne

30/10/2021 Yannick SOURISSEAU

Porté par le fournisseur américain de centres de données digitales, CloudHQ, le plus important DataCenter français, devrait être installé sur la commune de Lisses, à trente kilomètres au sud-est de Paris. Cette nouvelle infrastructure qui nécessite d’importants moyen électrique et de refroidissement, pose question, notamment sur le plan environnemental.

« Le sujet du Datacenter local peut-être intéressant à condition d'avoir à l'esprit l'impact environnemental de la production »

Notre magazine, entièrement digital, pourrait-il fonctionner s’il n’y avait pas à Roubaix, chez OVH, pour ce qui nous concerne, un centre d’hébergement de données ? Bien sûr que non pour autant ces immenses entrepôts qui hébergent des milliers de serveurs, sont gourmands en énergie électrique, à la fois pour faire tourner les appareils, mais aussi pour les ventiler. Car un ordinateur produit d’autant plus de chaleur qu’il est sollicité. Pour refroidir les serveurs et leur éviter une surchauffe préjudiciable à leur bon fonctionnement, les hébergeurs ont le plus souvent recours à un système de climatisation dont chacun sait que ce n’est pas la meilleure solution en matière d’impact carbone. Et quand on sait que le recours à ces installations, très gourmandes, va en augmentant, ce n’est pas près de s’arranger.A ce jour le plus gros Datacenter français est en cours d’installation à la Courneuve , une commune de la région Île-de-France, située dans le département de la Seine-Saint-Denis. Installé sur un ancien site industriel d’Airbus Helicopters par l’hébergeur informatique Interxion ce méga datacenter couvrira à terme une surface de 40 000 m2.Mais à peine lancé, voici qu’un second devrait lui ravir la place en termes taille. Ce mastodonte d’une surface de 66 000 m2, composé de deux bâtiments principaux, sera installé sur la commune de Lisses en Essonne, toujours en région Île-de-France, plus précisément sur le vaste parc d'activités Léonard de Vinci (32 hectares), situé dans la zone d'aménagement concertée Les Folies à l'ouest de la ville. Situé en bordure de la commune de Vert-le-Grand, la parcelle ciblée par CloudHQ s'étend sur 13,7 hectares, dont 12 hectares sont actuellement composés de cultures agricoles.Deux lignes très haute tension de 225 kilovolts seront nécessaires pour l’alimentation du site qui comprendra 48 salles informatiques. La première ligne sera conçue comme liaison principale et la seconde comme liaison de secours. Ces deux lignes seront raccordées à deux sous-stations, une par bâtiment principal, chacune étant composée de trois transformateurs de 225 kV/33 kV.(Réseau de transport d'électricité)», précise la Mission régionale d'autorité environnementale d'Île-de-France au JDD . Une puissance totale, plus importante que les 105 MW nécessaires au Data4 du campus de Paris-Saclay et qui correspond à celle produite par le barrage hydroélectrique de Bort-les-Orgues, quatrième retenue d'eau la plus importante en France.Le projet prévoit également d'installer 114 groupes électrogène, soit 57 par bâtiment, pallier les éventuelles coupures d'alimentations chez RTE. Ces groupes électrogènes seront alimentés par 37 cuves de fioul domestique de 70 m3 chacune, soit 2520 m3 chacune. De quoi faire frémir le premier écologiste venu.A cela s’ajoute le refroidissement des salles par l’air ambiant (free cooling). Mais l’installation de 104 groupes de froids installés sur les toits, soit 52 par bâtiment est néanmoins prévu dans le projet du constructeur.