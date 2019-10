Leroy Merlin et Somfy, ensemble pour un pas de plus vers la maison connectée

28/10/2019

Acteur incontournable des systèmes d’automatisation de portails, volets, mais aussi systèmes de sécurité de la maison et du bâtiment, l’industriel savoyard Somfy, vient d’établir un partenariat technologique avec Leroy Merlin, lequel commercialise Enki, une box connectée pour la maison. Via la technologie Somfy RTS, cette nouvelle compatibilité vient étoffer l'offre Enki auprès des clients qui ont motorisé leurs stores et volets roulants.

« Notre ambition est de simplifier le quotidien de nos utilisateurs et de massifier l'utilisation de solutions connectées qui améliorent l'habitat ».

En se rapprochant de Leroy Merlin, l’une des enseignes de la grande distribution de biens de consommation pour le bricolage et la décoration du Groupe ADEO ( Mulliez), l’entreprise SOMFY qui facilite le quotidien de millions de personnes à travers le monde en offrant des solutions intelligentes de gestion de l'habitat et des bâtiments, élargit ses perspectives en matière de commercialisation de produits dits « smart home ».L’industriel savoyard qui automatise depuis un demi-siècle volets roulants, portails, portes de garage, thermostats, alarmes est présent depuis des années dans les rayons des magasins Leroy Merlin. Déjà compatible avec plus de 200 produits de grandes marques et supportant une dizaine de protocoles, en s'associant à Leroy Merlin Somfy à saisit l’opportunité des objets connectés pour aller plus plus loin dans l'ouverture et l'interopérabilité des ses produits, et ainsi offrir les bénéfices d'une maison connectée au plus grand nombre. Somfy dispose déjà d'une box, TaHoma, qui permet via une application de piloter l'ensemble des appareils de la marque à distance.De son côté Leroy Merlin a développé, en nom propre, Enki, une box domotique qui permet d’agréger bon nombre d’appareils et objets connectables et surtout de rendre des objets non connectables à l’origine, connectables, scénarisables, et pilotables à distance grâce à une application sur mobile. Grace à cette box les propriétaires d’un pavillon peuvent piloter leur éclairage, fermer les volets, actionner les systèmes de sécurité, en un seul clic ou à la voix. Cette box qui permet d’installer un système domotique dans une maison qui en était dépourvue à l’origine, est également commercialisée par le réseau Boulanger et Auchan, deux enseignes de la famille Mulliez.La box Enki était déjà compatible avec des produits de la gamme Somfy, en particulier Home Alarm, un système d'alarme sans fil pour maison individuelle et Somfy One, un système de sécurité tout en un qui intègre notamment des caméras de télésurveillance. Désormais, grâce à une clé USB qui contient le protocole RTS (Radio Technology Somfy), à connecter derrière la box de Leroy Merlin, le pilotage des stores et volets roulants est devenu possible. Désormais les propriétaires d’une box Enki pourront contrôler à distance leurs volets et les inclure dans leurs scénarios d’usage. Au passage une excellente solution pour faire croire aux éventuels cambrioleurs, pendant une période d’absence, que la maison est occupée.L’objectif des deux entreprises est de rendre encore plus facile l’usage de la domotique dans les foyers français comme le souligne Bruno Barlet, Directeur Général de Somfy France: «. »La box Enki est compatible avec Google assistant. Ce qui rend la commande des volets électriques pilotable à la voie de même que les éclairages et la mise en sécurité. L’ensemble est également pilotable à distance grâce à l’application Enki disponible sur les principaux stores.», ajoute Pierre-Yves Hadengue, responsable IoT et Enki chez Leroy Merlin. «».La collaboration entre les deux entreprises ne s’arrêtera pas là, puisque début 2020, ce sont les motorisations des portails d’entrée et portes de garage Somfy qui seront également compatibles avec la box domotique de l’enseigne de biens de consommation pour le bricolage et la décoration.Il faudra débourser 109 € pour acheter la box Enki chez Leroy Merlin, Auchan et Boulanger, tarif auquel il faudra ajouter 34,90 € pour la clé d'extension Somfy RTS. A noter que pour l'achat de la box Enki et de la clé, 70 € sont remboursés en carte cadeau jusqu'au 31 décembre 2019. On a le sens des affaires chez Leroy Merlin…