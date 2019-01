Les Télécoms sont-ils les moteurs de la transformation numérique de nos villes ?

25/01/2019

L’expression « smart city » (ou ville intelligente ) désigne une ville qui utilise les technologies de l’information et de la communication (TIC), afin d’améliorer les infrastructures ou les services urbains, tout en optimisant les coûts, la gestion et la qualité de vie des habitants. Les opérateurs de télécommunication, les « Télécoms » se retrouve au cœur de la démarche, comme l’explique Juliette Jeauffroy, Consultante mc2i Groupe

Proposer aux usagers de nouveaux services basés sur de l’interconnexion de données, permettant les échanges entre les différentes fonctions urbaines, c’est le principe de la Smart City. En proposant déjà depuis plusieurs années, des solutions de réseaux fibres et mobiles de dernière génération : 4G+, internet des objets, Big Data … Les opérateurs télécoms se sont retrouvés au cœur de ces transformations. Aujourd’hui cesont finalement les mieux placés pour accompagner une ville dans cette volonté de numérisation de ses secteurs : transport, énergie, éducation, loisirs …



Une trajectoire française bien en route

Open Data : ouverture des données permettant, par exemple, l’affichage en temps réel des conditions de circulations des transports en commun.

Si des adaptations ont déjà été mises en place par les opérateurs élécoms, leur enjeu principal est de toujours apporter des solutions durables, améliorant la qualité de vie des citadins.Ainsi, plusieurs projets dits intelligents ont déjà vu le jour sur le territoire français :Prenons le cas de la ville Bordeaux, où la Mobilité Intelligente, l’open Data et le Wifi Linéaire Public sont déjà en place. Depuis près de 3 ans, la préfecture de la Gironde a pris part au programme européen « Sharing Cities », financé sur 5 ans, pour permettre le développement de villes-témoins dans les secteurs de la mobilité électrique, de la modernisation énergétique des bâtiments et des smart grids (adaptation du système électrique).Bordeaux a ainsi pour mission l’expérimentation de l’IoT par capteurs, par la supervision et l’amélioration de son éclairage urbain, sa consommation énergétique des bâtiments publics et bornes de recharges électriques et sa gestion des déchets.Ces projets expérimentaux, dévoilés fin 2018 dans le quartier du stade Matmut-Atlantique, ne sont possibles que grâce aux Télécoms. Ces derniers ne sont pas en reste puisque Bouygues Télécom a également choisi cette ville pour son projet pilote 5G en grandeur nature.De son côté, Orange a désigné les villes de Lille et Douai comme terrain d’expérimentation, depuis juin 2018.