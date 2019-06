Les nouvelles technologies s'installent sur la plage de la Baule.

Une première pour la France ! Concessionnaire de la plage de la station balnéaire de la Baule (Loire-Atlantique) conformément à la " Loi Littoral " de 1986, la société Veolia a saisi l'occasion pour aménager, avec des structures locales et des startups, une "Smart Baie" ou "Plage connectée". Ce 22 juin elle présente cette première réalisation qui en appelle d'autres, dans le cadre d'une journée spéciale : " Tous à la plage ".

Ce samedi 22 juin, la plage de la baie de la Baule, l'une des plus grandes d'Europe (5km), propose une journée festive pour célébrer la fin des travaux, tant attendue par les riverains et commerçants. Cette journée "" initiée par la société gestionnaire de la plage et ses partenaires locaux, proposera différentes activités tels qu'un concours de châteaux de sables, un tournoi de pétanque, un grand cours de yoga… pour faire découvrir au public les nouveaux aménagements effectués. Ceux qui veulent profiter de l'occasion pour passer une journée à la mer avant le rush estival, trouveront le programme détaillé de cette journée sur www.tousalaplage-labaule.fr C’est la première fois en France qu’une entreprise privée, en l’occurrence Veolia, la multinationale française des services collectifs, obtient une concession pour gérer une plage, celle de La Baule en Loire-Atlantique. Cette possibilité qui découle de la loi du 3 janvier 1986, relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dite « loi Littoral », concerne plus de 1210 communes riveraines de la mer, dont la Baule.Concessionnaire général ( * ) de la plage de la Baule depuis le 21 décembre 2016, a l’issue d’un marché public lancé par l’Etat, dont il était le seul candidat, le groupe Véolia gère désormais les concessions des plagistes. C’est dans ce cadre qu'il organise cette journée qui devrait mettre un terme à plusieurs années de discussions animées entre la collectivité, l’Etat et les structures installées sur la plage.L'idée de plage connectée s'inscrit dans le projet de Smart City de la cité balnéaire de la Baule, laquelle avait pour but de créer un pôle d'innovations digitales et touristiques. Leur projet initial était de, un projet toujours en cours.Grâce à ces innovations technologiques, la plage sera plus accessible, plus sécurisée, plus attractive et favorisera l'activité économique dans la station balnéaire.Pour la saison estivale 2019, trois services digitaux ont été mis en place, d'autres apparaîtront au cours de l'année tels que : des bouées connectées, des poubelles connectées, des bracelets tracker pour les enfants, une monnaie virtuelle, une mesure du taux de fréquentation de la plage, un service à la serviette, du Wifi... Un espace sera dédié aux innovations futures, près du bureau Véolia ce qui permettra de faire découvrir au public toutes les nouveautés qui arriveront dans les prochains mois ou les prochaines années.