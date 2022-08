Les superpouvoirs de l’IoT environnemental

02/08/2022 François HAMON

Comprendre les fondements de l’IoT environnemental pour apporter une réponse crédible à la ville durable : deux cas d’école sur la métropole et la ville de Marseille, proposés par François HAMON, Président de Greencityzen France.

Si vous vous laissez glisser sur une rampe d'escalier vous allez faire augmenter la température de votre postérieur en revanche ce n'est pas en vous chauffant les fesses que vous allez remonter la rampe. » La glissade sur la rampe illustre assez bien Le second principe de la thermodynamique. Si l’énergie ne se perd pas elle devient en revanche de moins en moins utilisable. C’est cette augmentation d’énergie inutile ou de chaleur que l’on nomme Entropie.



Nous vivons une période de production massive d’entropie inducteur du changement climatique qui produit de la chaleur et de l’uniformisation. Nous partageons dans ce sujet deux idées qui illustrent comment l’IoT environnemental peut contribuer au ralentissement de cette production d’entropie.



La première est qu’il y a une équivalence entre énergie et information. C'est-à-dire qu’en apportant de la connaissance sur un objet, on crée en réalité de l’énergie disponible. La seconde est que lorsque l’information est utilisée dans un processus de rétroaction (asservissement) alors on est capable de crée une technologie de l’intention ou de la finalité, qui peut permettre de s’extraire localement des lois entropiques.



Nous utilisons ici le terme information dans son sens étymologique « qui donne forme ». On parle donc ici uniquement d’information créatrice, constituée en connaissance qui peut produire un effet ou une action.

Le démon de Maxwell est capable de créer de l’énergie en produisant de la connaissance

le démon de Maxwell » qui remet en cause le second principe de la thermodynamique.



Il enferme un gaz dans une enceinte à deux compartiments séparés par une trappe. Il imagine un démon qui observe et commande la porte. L’ouverture de la trappe ne génère pas de frottements. Lorsque qu’une molécule chaude (rapide) de gaz du premier compartiment s’approche il ouvre la trappe pour la laisser passer et inversement. Le démon parvient ainsi à séparer les molécules froides des molécules chaudes. En 1867 Maxwell propose une expérience «» qui remet en cause le second principe de la thermodynamique.Il enferme un gaz dans une enceinte à deux compartiments séparés par une trappe. Il imagine un démon qui observe et commande la porte. L’ouverture de la trappe ne génère pas de frottements. Lorsque qu’une molécule chaude (rapide) de gaz du premier compartiment s’approche il ouvre la trappe pour la laisser passer et inversement. Le démon parvient ainsi à séparer les molécules froides des molécules chaudes.





Il a fallu plus d’un siècle pour que Landauer Si on considère que le démon de Maxwell peut être remplacé par un capteur connecté on perçoit bien l’intérêt de l’IoT pour la ville durable. Miracle ! notre démon a créé une différence de potentiel entre les deux compartiments et donc une réserve d’énergie disponible. Le démon a donc réussi à réduire l’entropie du système sans aucun apport d’énergie extérieur ! C’est une remise en cause radicale du second principe de la thermodynamique qui nous permettrait de résoudre tous les problèmes de la ville durable.Il a fallu plus d’un siècle pour que Landauer [1 ] lève le paradoxe de Maxwell en démontrant l’équivalence entre Information et Energie. Le démon a en fait apporté de l’information dans le système en observant la vitesse de chaque molécule du gaz. Il y a création d’énergie à partir de l’information introduite. L’information créatrice introduite par le démon de Maxwell a permis de réduire l’entropie du système !

Exemples d’applications dans la ville intelligente et durable





La métropole de Marseille déploie des capteurs dans le réseau d’eau pluviale afin de détecter la présence de déchets dans le réseau et éviter que ces déchets soient charriés vers la méditerranée. Les capteurs jouent ici le rôle du démon de Maxwell pour différencier les avaloirs du réseau à curer des avaloirs qui ne nécessitent pas de curage.



L’apport d’information permet donc de passer d’une situation uniforme (entropie maximale) à une situation différentiée (entropie réduite). Cette différentiation, ou différence de potentiel permet ici de réduire le nombre de tournées de curage ou bien les orienter vers une intention et ainsi créer du travail disponible dans un process vertueux de décarbonation.



L’information produite par le capteur puis transmise vers un organe de décision introduit de l’organisation (néguentropie) dans la population d’avaloirs ce qui autorise la prise de décision, la priorisation. La réduction d’entropie S du système peut même être calculée précisément.

