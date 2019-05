Les temps forts de VivaTechnology 2019

13/05/2019

Salon international de l’innovation technologique, Viva Technology ouvrira ses portes le jeudi 16 mai prochain. Après deux jours destinés aux professionnels ce rendez-vous annuel très attendu par l’écosystème numérique mondial sera accessible le samedi au grand public. L’occasion de découvrir les dernières innovations, des robots à la réalité virtuelle en passant par de l'intelligence artificielle, la ville de demain et les dernières tendances en matière d’objet connectés.

Viva Technology, événement co-organisé par « Les Echos » et « Publicis », se déroule pour la quatrième année consécutive aux Parc des expositions de la porte de Versailles, à Paris, du 16 au 18 mai. Plus de 100 000 visiteurs venus de 125 pays sont attendus dans les stands des géants de la Tech et des startups, pour prendre connaissance des dernières tendances technologiques, cinq mois après le CES de Las Vegas (Nevada) dont il s’affiche de plus en plus comme l'alternative européenne, le gigantisme américain en moins. Le samedi, ce salon désormais incontournable, sera ouvert une nouvelle fois au grand public.



Cette année encore les Halls 1 et 2.2 du Parc de la porte de Versailles vont accueillir les dernières innovations présentées aux professionnels comme au grand public. Le salon parisien va faire une nouvelle fois le plein de nouveautés avec notamment le lconcept-car signé Citroën présenté en avant-première mondiale, le robot chirurgien Da Vinci d'Intuitive, le nouveau modèle de taxi volant Hovertaxi, le train du futur Hyper Poland de la technologie Hyperloop, l'AntBot, un robot inspiré des fourmis, ou encore le studio virtuel 3D de TF1…, et bien d’autres projets innovants inédits pour faciliter votre quotidien, à la ville, en entreprise ou à la maison.



« VivaTech » comme l’appellent désormais les habitués donnera aux visiteurs, professionnels et grand public, l'occasion d'assister à plusieurs conférences, mais aussi côtoyer les robots de plus en plus nombreux sur les stands ou dans les allées.



Après Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, invité l’an dernier, les organisateurs vont accueillir, le 16 mai, Jack Ma, le fondateur d'Alibaba, la société chinoise qui s’impose comme l’alternative du géant américain de la vente en ligne, Amazon. Ce dernier, qui devrait quitter prochainement le groupe a d’ores et déjà annoncé qu'il n'écarterait aucune question, y compris celles qui pourraient porter sur les tensions commerciales entre son pays et les Etats-Unis.



Le président de la République, Emmanuel Macron, fait partie des personnalités annoncées le 16 mai, de même que la Danoise Margrethe Vestager, commissaire européenne à la Concurrence, connue comme la dame de fer qui fait trembler les GAFA ainsi que Ginni Rometty, Chairman, President & CEO d’IBM.



LES INCONTOURNABLES DE L'ÉDITION 2019