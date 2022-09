Les villes et les territoires de demain se créent au salon Innopolis Expo

07/09/2022 Yannick SOURISSEAU

Après une première édition réussie en 2021, Innopolis Expo, le salon de l’innovation territoriale à destination des collectivités revient les 20 et 21 septembre 2022 à Paris, Espace Champerret. Ville Intelligente Mag est partenaire de cet événement qui devient incontournable pour ceux qui s’investissent dans la création des villes et territoires de demain.

Encore mieux que l’année précédente, Innopolis Expo est un salon placé sous le signe de la transformation des villes et des territoires. Il a pour objectif, selon son créateur et désormais directeur, Lionel LEONE, de «».Ce salon qui a su, dès la première année se démarquer par la qualité de son programme de conférences, et son exposition commerciale qui regroupe uniquement les dernières innovations à destination des collectivités. Sa première édition, organisée en septembre 2021, a montré sa pertinence puisqu’elle a réussi à accueillir 2 480 porteurs de projets, 112 exposants et plus de 180 conférenciers, en deux jours. Ce qui constitue une véritable performance dans un secteur en pleine évolution.», soutient Lionel LEONE. Avec cette nouvelle édition ce salon de l’innovation monte en puissance, en proposant de nouveaux espaces, dont un Pôle Urban Design, le Village des Territoires Connectés, un Pavillon International et un Espace Collectivités.Pour réussir son pari et surtout capter un public institutionnel à la recherche d’informations pertinentes, Innopolis expo propose une approche transversale qui prend en compte la complexité des villes et des territoires. Qu’il s’agisse d’élus et de collectivités locales, d’urbanistes, paysagistes et architectes, de syndicats, associations et tiers lieux, entreprises et startups, institutions, et enseignants-chercheurs, le programme est désormais co-constuit avec les acteurs de la ville durable, lesquels animent et participent aux conférences et ateliers tous plus pointus les uns que les autres, proposés pendant ces deux jours.Reynald WERQUIN, co-fondateur du Club de l’Arche et de sa publication : Ville Intelligente Mag, animera plusieurs tables rondes et un plateau TV dont les interventions seront retransmises en direct sur les réseaux sociaux.