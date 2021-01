Les voeux 2021 du Directeur de publication

06/01/2021 Directeur de Publication

Bonjour à toutes et à tous.Trois ans déjà que nous avons décidé de répondre à vos interrogations sur les usages de la ville Intelligente, durable et résiliente…Depuis la création de ce webmagazine, unique en son genre dans le milieu de la Smart City, de l'écosystème numérique et de la eSanté, nous n’avons cessé de mettre en valeur les nombreuses initiatives des territoires…Cette année fut particulièrement complexe pour toutes et tous, mais nous a obligé, à nous réinventer, changer notre perception de l'avenir, s’impliquer plus fortement dans la gouvernance de notre territoire…Ces changements opérés, bon gré malgré, tentent à valider le fait qu’Avant cette crise sanitaire et la crise économique induite, nous ne savions pas qu’il y aurait un Après, mais Après ne sera jamais plus comme Avant…Nous allons donc innover, à notre tour pour cette année, qui nous l’espérons sera riche d’audace, de partages de bonnes pratiques, et de prise de conscience.Ces derniers mois, nous avons développé un nouveau module WebTV, « Le rendez-vous de l’Innovation », afin de répondre à une demande de plus en plus fortes de ceux qui s'impliquent, comme nous, dans la construction des territoires de demain.