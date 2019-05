Lightyear One : une voiture solaire de 800 Km d’autonomie, bientôt commercialisée.

28/05/2019

Une voiture électrique c’est plus écologique que l’essence ou le diesel, nous en sommes convaincus, ou presque. Mais quand la recharge s’effectue à l’aide de l’électricité nucléaire, c’est nettement moins bien pour la planète. Alors, pourquoi ne pas équiper la voiture de panneaux solaires susceptibles de recharger les batteries ? C’est l’idée d’une entreprise néerlandaise, dont le premier véhicule baptisé « Lightyear One », devrait être présenté le 25 juin prochain.





Un véhicule léger, à l'aérodynamisme optimisé.

Si les capteurs solaires permettaient donc de rouler plusieurs semaines sans effectuer une seule recharge, comme l'annoncent les concepteurs, il serait toutefois possible de la brancher sur une prise de courant si le soleil venait à faire défaut. Ce qui survient même dans les régions où l'astre brille pratiquement tous les jours. Selon le constructeur, une nuit de charge correspondrait à 400 kilomètres d'autonomie. Les Hollandais de Lightyear affirment que « son aérodynamisme optimisé, sa légèreté et ses quatre moteurs de roues indépendants fournissent un couple extrêmement efficace », donc moins consommateur d'énergie.

Un véhicule léger, à l’aérodynamisme optimisé.

Si les capteurs solaires permettaient donc de rouler plusieurs semaines sans effectuer une seule recharge, comme l’annoncent les concepteurs, il serait toutefois possible de la brancher sur une prise de courant si le soleil venait à faire défaut. Ce qui survient même dans les régions où l’astre brille pratiquement tous les jours. Selon le constructeur, une nuit de charge correspondrait à 400 kilomètres d’autonomie. Les Hollandais de Lightyear affirment que « son aérodynamisme optimisé, sa légèreté et ses quatre moteurs de roues indépendants fournissent un couple extrêmement efficace », donc moins consommateur d’énergie.



Si l’engin est séduisant, son prix devrait freiner les ardeurs de ceux qui rêvent de rouler au volant d’une voiture pratiquement autonome en matière d’énergie. En effet la protection de la planète à un prix et dans le cas présent celui-ci est annoncé à 119 000 euros hors taxes et sans les inévitables options. Mais déjà une centaine de personnes aurait précommandé la fameuse berline solaire.



Le 14 mai dernier la société Lightyear a annoncé que la Lightyear One fera l’objet d’une présentation le 25 juin prochain, à Katwijk, aux Pays-Bas. Mais il s’agira d’un prototype, lequel devrait être suivi de l’industrialisation puisque les premières livraisons sont prévues dès l’an prochain, courant 2020.



Sur le papier, les performances du véhicule semblent prometteuses. Si la berline est légère et bien profilée, la marque ne s’avance pas sur ses caractéristiques. Il faudra donc attendre, les premiers tours de roues et surtout les tests par les spécialistes de l’automobile pour vérifier si elles sont bien à la hauteur de ses promesses.



En attendant, même s’il est un peu cher, ce véhicule qui permet de s’affranchir totalement des énergies fossiles et de leur prix, va sans doute faire réagir les grandes marques qui planchent sans doute sur ce type de véhicule du futur. Reste à trouver les matériaux qui permettront de réduire l’empreinte carbone de la fabrication et du recyclage des batteries.