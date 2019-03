Marseille accueille la 2e édition du Forum Energy for Smart Mobility

14/03/2019

Organisé pour la seconde année consécutive par le pôle de compétitivité « Capenergies » et le média spécialisé dans la transition énergétique « GreenUnivers », le Forum International « Energy for Smart Mobility » (E4SM) donne rendez-vous en ce moment (14 et 15 mars) aux acteurs des secteurs de l’énergie et de la mobilité. Le but de cette rencontre étant de débattre des solutions énergétiques pour la mobilité de demain en favorisant des échanges techniques et commerciaux.

« Un décloisonnement est à l’œuvre entre les acteurs du transport et de l’énergie ».

La première édition, organisée en février 2018 avait déjà connu un grand succès avec plus de 300 participants issus des filières de l’énergie et de la mobilité électrique (collectivités, entreprises, investisseurs…) venus écouter une soixantaine d’intervenants internationaux, avec des ateliers, des présentations de startups et des visites de sites, gageons que celle qui est organisée ces, prenne le même chemin.», expliquent les organisateurs : le pôle de compétitivité « Capenergies » et « GreenUnivers ».En effet la révolution énergétique du secteur des transports des personnes et des marchandises est aujourd’hui engagée par l’ensemble des acteurs de la filière, avec l’appui des technologies du numérique.Cette transition vers de nouvelles mobilités propres et intelligentes ne peut avoir lieu sans le développement d’une énergie compétitive, décarbonée, disponible sur les territoires, assurant une sécurité d’approvisionnement et un développement économique local. Le Forum International Energy for Smart Mobility, événement unique en Europe,donne l’occasion de faire le point sur les avancées techniques et technologiques en la matière et tout ce qu’elles induisent en matière de mobilité intelligente.», précisent les organisateurs.«».Aujourd’hui, en France, 150 000 véhicules électriques sont en circulation, soit une augmentation de 27 % entre 2017 et 2018. Une croissance exponentielle, également marquée en Europe (+49,3%). Dans le même temps 25 000 stations de charge ont été installée sur le territoire français entre 2018 et 2017 (+ 15%). Face à cette augmentation, comment les réseaux électriques vont-ils s’adapter ?», répondent les organisateurs «». C’est le cas du Plan Mobilité d’EDF, lancé en 2018 qui ambitionne de devenir le leader des bornes de recharge en Europe. Il s’agit pour les organisateurs «».Les constructeurs automobiles ne sont pas en reste, puisque fin 2017 Renault a lancé fin 2017 sa filiale « Renault Energy Services » concentrée principalement sur le développement de projets de recharge intelligente (smartcharging), les interactions véhicule-réseau électrique (vehicle to grid) et les projets de batteries en 2nde vie.Avec plus de 4 millions de véhicules électriques vendus dans le monde et une forte implication de la Chine sur ce secteur, nul doute que les technologies faisant la part belle à l’énergie électrique va se développer. Si en France cette dernière est essentiellement nucléaire, la tendance est aux énergies renouvelables et surtout de la pile à hydrogène dont il sera beaucoup question pendant ces deux journées. Pour « Capenergies » «».Autant d’avancées qui intéressent au plus haut point un écosystème de startups qui se développe pour concevoir de nouvelles solutions permettant de doper la filière de l’énergie et son interaction sur la mobilité de demain. 18 d’entre-elles sont mises à l’honneur pendant ces deux jours et pourront ainsi se faire connaitre des grandes entreprises présentes.Plusieurs thèmes sont abordés au cours de ces rencontres professionnelles : Les infrastructures de charge et leur financement, Blockchain et data, Vehicle to grid (stocker l’énergie et alimenter le réseau), Port intelligent et connexion énergétique quai bateau, La place de l’hydrogène dans la mobilité électrique, la mobilité décarbonnée et ses enjeux pour l’industrie de l’énergie et des transports ? Des thèmes qui ne manqueront pas d’intéresser les professionnels du secteur et les pays invités de cette seconde édition : l’Espagne, la Finlande et le Japon.Pour en savoir plus : www.energy4smartmobility.eu