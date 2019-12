Métropole d’Angers : la ferme solaire des Ponts-de-Cé est entrée en production

16/12/2019

Au demeurant le projet n’a rien d’original. Des fermes solaires qui permettent d’alimenter en énergie électrique des villes et villages, poussent un peu partout en France et dans le monde. Mais celle de la Petite Vicomté, située sur le territoire des Ponts-de-Cé, une ville de la métropole angevine, et qui vient de démarrer sa production, est la plus grande du département de Maine-et-Loire. Bien intégrée dans le site, elle pourra couvrir, en énergie « verte », l’équivalent d’une ville de 8000 habitants.





Initialement le site qui faisait partie des nombreux lieux d'excavation de la zone ardoisière de Trélazé était depuis 1976, une décharge publique à ciel ouvert. Nouvelles règlementations du traitement des déchets obligent, l’exploitation du site est officiellement abandonnée en 2008, laissant le champ libre à une autre utilisation. Ce terrain de 16 ha, devenait, une fois les déchets enfouis pour ceux qui pouvaient l’être, disponible pour des projets d'envergure. C’est en 2009 que la commune des Ponts de Cé, s’intéresse au site de la Petite Vicomté pour y construire une ferme solaire susceptible d’alimenter en énergie électrique plusieurs milliers de foyers environnants. La ville des bords de Loire, située au sud d’Angers, est rejointe en 2010 par la SEM Energie Angers Agglomération et l’EPCI Angers Loire Métropole. Le projet est sur les rails et il faudra 10 ans presque jour pour jour pour qu’il produise ses premiers kilowatts.



Après regroupement sous un même pavillon de la Sodemel et de la Sara, deux structures publiques d'aménagement, l'une intervenant sur le département de Maine-et-Loire et l'autre sur Angers et sa métropole, sous le label « Alter Anjou Loire Métropole », c'est la branche Alter Énergies qui reprend l'affaire. Cette structure publique financée par des capitaux publics et Privés (Banques, Chambre de Commerce, Syndicats locaux…), investit pour sa partie énergétique, dans les énergies renouvelables en exploitant des centrales photovoltaïques et en contribuant au développement de l'éolien sur le territoire du département de Maine-et-Loire.

D’autres projets sont en cours sur les toits des grands équipements sportifs angevins