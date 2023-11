Mission Ecoter - France et Territoires Numériques

15/11/2023 Philippe MAISSEU

Depuis plus de 20 ans, Mission Ecoter-France et Territoires Numériques accompagne les collectivités locales françaises dans leur mutation organisationnelle et dans leur appropriation des technologies numériques, pour leur propre fonctionnement et pour le développement des services aux citoyens, avec des règles de fonctionnement simples et une accessibilité de toutes les collectivités à ses travaux.





Également organisme de formation, Mission Ecoter - France et Territoires Numériques propose des formations sur les données, sur l’économie numérique, la conduite et l’organisation des territoires, sur les politiques d’équipement numérique éducatif, sur les collectivités et leurs satellites, la réforme territoriale et les règles essentielles pour instaurer une relation de qualité et de confiance avec les décideurs locaux.





Mission Ecoter-France et Territoires Numériques est aujourd’hui présidée par Denis THURIOT, Maire de Nevers, Président de Nevers Agglomération et Conseiller régional de Bourgogne-Franche-Comté, et par un Président délégué, Bertrand RINGOT, Maire de Gravelines, Vice-Président de la Communauté urbaine de Dunkerque, Conseiller départemental du Nord.



Elle compte la Caisse des Dépôts et Consignations-Banque des Territoires parmi ses membres fondateurs et partenaires privilégiés.



Téléchargez la présentation d'octobre 2023 ci-dessous :