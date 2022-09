Mobilité : Google va nous aider à économiser le carburant

13/09/2022 Yannick SOURISSEAU

Même s’il a baissé du fait du coût de pouce de l’État et de certains distributeurs, le carburant occupe toujours une part importante dans le budget des automobilistes. Le géant du web, Google, va proposer via son système de cartographie Google Maps, de calculer l’itinéraire le plus économe ou les solutions pour réduire votre consommation. Cette fonctionnalité doit entrer prochainement en application sur le territoire français.

Que l’on roule en véhicule hybride, essence ou diésel, notre principale préoccupation avant de prendre la route, c’est le prix à la pompe. Il n’y a pas si longtemps l’essence E95, dépassait allègrement les 2 euros. Idem pour les autres carburants. Le coup de pouce de l’Etat et de certains distributeurs, dont le pétrolier Total a permis de réduire le prix du litre en dessous de 1,5 euros. Mais pour combien de temps. Ces aides ont une durée limitée, ensuite le carburant pourrait repartir à la hausse.



Il devient donc impératif, si l’on ne veut voir notre budget essence s’envoler, d’adopter une conduite dite « écoresponsable », en réduisant ses trajets en voiture au profit de moyens de transports alternatifs, notamment en cycle urbain, mais aussi de lever le pied de l’accélérateur quand cela n’est pas vraiment nécessaire.



D’ailleurs un poète français, Jean de la Fontaine, qui vivait bien avant l’apparition de l’automobile, n’avait-il pas écrit, dans sa célèbre fable « Le lièvre et la tortue » : « Rien ne sert de courir, il faut partir à point ». C’est toujours d'actualité



Une morale qui a peut-être inspiré la société américaine Google, dont le siège est installé à Mountain View, au sud de la baie de San Francisco (Californie). Le géant du net vient en effet d’ajouter une fonctionnalité supplémentaire à son application Google Maps et celle-ci concerne les économies énergétiques que chacun peut réaliser.

Une réduction de 500 000 tonnes de rejets de C02 sur le continent nord-américain