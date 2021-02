Mobilité : Unimi-1Base, le système d’ancrage universel pour les bornes de recharge électrique

10/02/2021 Yannick SOURISSEAU

Depuis deux ans, la vente de véhicules électriques, connait un véritable essor. Tous les constructeurs automobiles ont désormais à leur catalogue, un ou plusieurs véhicules à motorisation électrique ou hybride avec recharge, ce qui nécessite un nombre croissant de bornes de recharges et une standardisation en ce qui concerne leur ancrage. Deux industriels européens, Stradal et Unimi Solutions viennent de signer un partenariat pour lancer sur le marché français une solution universelle et évolutive pour recevoir tous les modèles de bornes de recharge pour véhicules électriques.





Pour réaliser cet objectif, il est nécessaire d'industrialiser tous les processus liés au déploiement des bornes et prévoir des mécanismes d'évolutivité dès la conception de ces nouvelles infrastructures.



Pour répondre à l’accélération de la mobilité électrique, Stradal & Unimi Solutions viennent de signer un partenariat afin de fabriquer et commercialiser auprès des collectivités, sociétés de travaux publics, installateurs et opérateurs impliqués dans le déploiement des Infrastructures de Recharge de Véhicules Électriques (IRVE), une solution technique innovante.



Pour répondre aux estimations du gouvernement, Stradal, leader industriel dans la fabrication de produits préfabriqués en béton et Unimi Solutions, spécialiste suédois de la conception modulaire d'infrastructures, unissent leurs savoir-faire pour fabriquer et commercialiser Unimi-1Base, une solution technique qui apporte une vraie innovation au marché en pleine expansion des IRVE en France.



« Compte-tenu de l'accélération du rythme de déploiement des bornes de recharge en France, le partenariat avec Unimi, nous permet de proposer une solution à la fois innovante et éprouvée, sans délai », déclare dans un communiqué, François Mongeois, directeur commercial et marketing de Stradal. « Cette nouvelle gamme de produits devrait intéresser particulièrement nos clients VRD, Génie Civil et Énergie, actifs sur ce sujet, mais aussi nous permettre de toucher de nouveaux acteurs de ce secteur en forte croissance ». Marque du Groupe international de matériaux de construction CRH, Stradal est un industriel français référent de la fabrication de produits préfabriqués en béton depuis plus de 60 ans.

« Il était important de s'associer avec un acteur local majeur afin de respecter les exigences industrielles et logistiques des clients et bénéficier d'un maillage national » - Vincent Pilloy Unimi France.

Depuis l’arrivée des véhicules électriques sur les routes françaises, le nombre de borne de recharges a fortement augmenté, avec surtout un problème de taille : la disparité de leurs points d’ancrage, rendant difficile leur évolution. Un souci majeur pour les deux partenaires, puisque les technologies et les offres en matière de connectivité électrique sont appelées à évoluer de manière exponentielle dans les 10 ans à venir.

Alors que les ventes de véhicules électriques connaissent une véritable accélération, avec plus de 1 million d'unités vendues en Europe en 2020, le déploiement des réseaux publics de bornes de recharge doit augmenter dans les même temps afin de répondre aux besoins croissants des usagers. Le gouvernement français estime à 100.000 bornes publiques le besoin d'infrastructures ouvertes au public, que ce soit en milieu urbain (centres-villes, centres commerciaux...) ou en itinérance (le long ou à proximité des corridors routiers).Pour réaliser cet objectif, il est nécessaire d'industrialiser tous les processus liés au déploiement des bornes et prévoir des mécanismes d'évolutivité dès la conception de ces nouvelles infrastructures.Pour répondre à l’accélération de la mobilité électrique, Stradal & Unimi Solutions viennent de signer un partenariat afin de fabriquer et commercialiser auprès des collectivités, sociétés de travaux publics, installateurs et opérateurs impliqués dans le déploiement des Infrastructures de Recharge de Véhicules Électriques (IRVE), une solution technique innovante.Pour répondre aux estimations du gouvernement,, leader industriel dans la fabrication de produits préfabriqués en béton et, spécialiste suédois de la conception modulaire d'infrastructures, unissent leurs savoir-faire pour fabriquer et commercialiserune solution technique qui apporte une vraie innovation au marché en pleine expansion des IRVE en France.», déclare dans un communiqué, François Mongeois, directeur commercial et marketing de Stradal. «». Marque du Groupe international de matériaux de construction CRH, Stradal est un industriel français référent de la fabrication de produits préfabriqués en béton depuis plus de 60 ans.Depuis l’arrivée des véhicules électriques sur les routes françaises, le nombre de borne de recharges a fortement augmenté, avec surtout un problème de taille : la disparité de leurs points d’ancrage, rendant difficile leur évolution. Un souci majeur pour les deux partenaires, puisque les technologies et les offres en matière de connectivité électrique sont appelées à évoluer de manière exponentielle dans les 10 ans à venir.