Mobilité : la qualité de service comme facteur d'accélération

03/04/2019

Actuellement discuté en séance publique, le projet de loi d'orientation des mobilités entend améliorer concrètement le déplacement des usagers, en proposant des solutions de transports plus efficaces et surtout plus propres, avec un objectif : réduire l'empreinte environnementale et développer l'innovation pour faciliter les déplacements. Directeur Marché Mobilité chez ENGIE Ineo, Baudouin HUON décrypte les enjeux de l'accélération vers une mobilité plus vertueuse.

La question de la mobilité et donc des transports est un enjeu quotidien pour les villes et les territoires, dans deux grands domaines : le transport urbain (bus, tram, métro) et le transport ferroviaire (RER, trains régionaux, TGV), complémentaire du premier. Le réseau urbain croît d'autant plus que le taux d'urbanisation n'a jamais été aussi élevé. En 2050, les métropoles concentreront près des deux tiers, soit 67 %, de la population mondiale ! C'est ce qui explique la multiplication des lignes de métro et de tramways un peu partout en France.



Le potentiel urbain et ferroviaire - notamment à l'international - explique le besoin croissant d'apporter non seulement une qualité de service et des modes de transports décarbonés, mais aussi de développer de nouveaux usages et modes de transports comme l'autopartage, l'électrique.... Les expertises et solutions d'ENGIE Ineo, entreprise créatice de solutions pour les villes et territoires connectés, s'inscrivent pleinement dans cette dynamique d'optimisation du réseau de transports tout en adoptant une logique Zéro Carbone. Les défis sont nombreux pour satisfaire les besoins des collectivités locales et des Autorités Organisatrices de Mobilité (AOM) tout en offrant une qualité de service croissante aux usagers qui recherchent avant tout la ponctualité, l'information et la sécurité.

Quelles sont les évolutions notables dans le secteur du service à l’usager ?

Dans les transports urbains et ferroviaires, nous pouvons distinguer deux évolutions majeures pour optimiser la mobilité des voyageurs.



D'abord l'accès à une information horaire, météo et trafic cohérente et harmonisée en temps réel sur bases multimédia tels que smartphone, écran d'information ou tablette. Cela passe par l'agrégation des données auprès des Centrales de mobilité (plateformes d'information voyageurs et usagers, points de renseignements, etc.) afin de permettre aux usagers de bénéficier de cette information en continu.



La France est particulièrement en avance sur ce domaine, notamment à travers le projet de mobilité intermodale M2I, « Mobilité intégrée Ile-de-France », dont ENGIE Ineo est partenaire. Le recoupement et la centralisation de données relatives à l'état du trafic et de la route ou encore de la météo permettront ainsi d'optimiser toujours plus le service proposé aux usagers en répondant aux demandes de ponctualité et de sécurité. L’entreprise s'inscrit dans cette démarche de connectivité par la mise à disposition de systèmes d'aide à l'exploitation et d'information voyageurs performants et de supports informatifs en temps réel.



L'autre enjeu majeur est la connectivité dans les transports publics (notamment grâce au déploiement du Wi-Fi à bord) qui devient essentielle : elle concerne bien entendu les usagers, mais aussi les exploitants et équipes chargées de la maintenance, qui disposent ainsi d'une connaissance affinée de l'état des outils.

Quelles transformations peut-on espérer voir naître dans les nouveaux usages liés aux transports ?