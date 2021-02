MotionLyf : une application environnementale qui redonne le pouvoir aux citoyens

05/02/2021 Yannick SOURISSEAU

Le monde de demain sera solidaire et engagé pour la protection de l’environnement, selon le bordelais Laurent Gonzalez, fondateur du réseau social MotionLyf. Le but de l’application communautaire et ludique qu’il a lancé est de faire prendre conscience, entretenir l’action et permettre à tout un chacun de se lancer des défis pour sauver la planète et inciter d’autres citoyens à faire de même.

Et si aujourd’hui je prenais la décision de ramasser régulièrement tous les objets abandonnés sur le bord du chemin que j’emprunte dans le cadre de mes balades, sans attendre qu’une opération de nettoyage soit lancée par une association ou une collectivité ? Une action écologique, en faveur de la planète et du climat, qui peut permettre d’associer d’autres citoyens, chacun pouvant se lancer un défi et réussir le pari de rendre la nature plus propre et plus agréable pour ceux qui se promèneront par la suite. Un pari pas si difficile, qui peut être mené collectivement, dans le cadre d’un réseau social intelligent. C’est tout l’enjeu de MotionLyf, une application sur smartphone créée par un développeur bordelais : Laurent Gonzalez.Saisonnier dans des offices de tourisme, à la mer et à la montagne, et aujourd’hui développeur dans une entreprise à Bordeaux (33), il a eu l’idée de lancer cette application en constatant l’état des sites sur lesquels il travaillait, pendant et après la saison. «», explique Laurent Gonzalez. «». Un moyen de faire prendre conscience à ceux qui sont encore hermétiques aux conseils que les autorités peuvent donner en la matère pour maintenir la nature en bon état. Mais pas seulement…A travers cette application Laurent Gonzalez veut inciter la communauté qu'il a initié à organiser des petits événements, créer une émulation entre les personnes qui agissent, se partager des recettes pour jardiner écolo, réaliser son compost, sa lessive biodégradable ou des cosmétiques.», poursuit le développeur de MotionLyf. «». Née l’an dernier cette application veut surtout redonner le pouvoir aux citoyensEntièrement gratuite et disponible sur les stores (Apple et Google) cette application, réalisée bénévolement par Laurent Gonzalez, en dehors de son travail, «». Des options Premium pourraient voir le jour, avec des fonctions avancées. De même le créateur recherche des entreprises engagées dans la protection de l’environnement qui pourrait investir dans son projet et lui permettre de le développer.», poursuit le développeur. Avec MotionLyf, je cherche à apporter du positivisme à travers des actes et du partage »Pour passer à l’action, sans attendre les occasionnelles journées citoyennes organisées par les collectivités, rien de plus simple. Il suffit de charger l’application laquelle propose des actions à effectuer selon les centres d’intérêt de l’utilisateur. L’utilisateur peut alors s’abonner à d’autres membres de la communauté MotionLyf, suivre leurs actions, aimer, partager, créer un évènement... comme sur un réseau social traditionnel.L’utilisateur peut aussi défier d’autres membres, exposer une problématique à la communauté qui s’implique afin d’obtenir des réponses à ses questions. «», soutient Laurent Gonzalez.Collecte de déchets, don de vêtements, participation à des cagnottes solidaires, recettes vegan, réalisation de produits d’hygiène... la communauté de MotionLyf est très active et a, à sont actif, plus de 150 actions. Le nombre devrait augementer pour peu que les personnes désireurses de passer à l’action soient de plus en plus nombreuses.Pour en savoir plus : https://www.motionlyf.com (a consulter de préférence sur un smartphone)