NIDA : le nid d’idées d’avenir d’Issy-les-Moulineaux

20/06/2022 Yannick SOURISSEAU

Ville du Grand Paris qui accueille les sièges et représentations des plus grandes entreprises technologiques, Issy-les-Moulineaux a toujours une longueur d’avance en matière d’innovation. Dernière opération en date : le NIDA un tiers lieu expérientiel unique au sein d’Issy Cœur de Ville qui se présente comme le nouveau lieu emblématique de l’innovation.

A l’oc­ca­sion du Fes­ti­val #Vi­vaIssy qui se tenait en marge de VIVA Technology au parc des expositions de la Porte de Versailles, le promoteur immobilier Al­ta­rea et la ville d’Issy-les-Mou­li­neaux ont dé­voilé, le 8 juin dernier, le NIDA, un tiers lieu ex­pé­rien­tiel, c’est-à-dire un lieu d’expérience en matière d’usages liés à l’innovation. Ce lieu unique sera installé au centre « d’Issy cœur de ville », le nouveau quartier de 3 hectares, proche de Paris et des transports en commun, conçu et développé par Altarea et la ville d’Issy-les-Moulineaux, avec l’architecte Denis Valode et leurs partenaires.Ce nou­veau lieu de dé­cou­verte et d’in­no­va­tion de 1 500 m2, appelé NIDA, contrac­tion de « Nid d’Idées d’Ave­nir », sera le sym­bole du rayon­ne­ment d’Issy-les-Mou­li­neaux en tant que ter­ri­toire pré­cur­seur en termes d’’in­no­va­tion et de Smart City à vi­sage hu­main. Il sera ou­vert à par­tir de l’au­tomne 2022, sept jours sur sept pour ac­cueillir les en­tre­prises et les par­ti­cu­liers.Selon ses initiateurs ce tiers-lieu dé­mon­trera la ca­pa­cité de la Ville à se re­nou­ve­ler et à ins­crire ses ini­tia­tives dans sa stra­té­gie de ville connec­tée au ser­vice de la lutte contre le chan­ge­ment cli­ma­tique.Vé­ri­table ate­lier de créa­tion nu­mé­rique, le NIDA re­pose sur un concept d’hy­bri­da­tion, «». Il pro­po­sera une pro­gram­ma­tion créa­tive, cultu­relle et évé­ne­men­tielle, pen­sée avec les ha­bi­tants et dé­ve­lop­pée avec des as­so­cia­tions et des jeunes en­tre­prises. Ou­vert à tous et fé­dé­ra­teur, le NIDA sera un lieu de vie pour les pe­tits et les grands, les par­ti­cu­liers, les étu­diants et les pro­fes­sion­nels.», a déclaré Maxime LANQUETUIT, Di­rec­teur de l’In­no­va­tion chez Al­ta­rea lors de la conférence de presse de présentation du projet, en présence d’André SANTINI, le maire d’Issy-les-Moulineaux.» a poursuivi le représentant d’Al­ta­rea.

Des services innovants pensés par et pour les habitants

Ouvert sur 3 étages ce nouveau lieu de convergence des entreprises, startups et habitants, proposera un res­tau­rant en rez-de-chaus­sée, un es­pace évé­ne­men­tiel, ga­le­rie, grandes salles de réunions et sé­mi­naires au 1er étage et, es­pace de plus pe­tites salles de réunion, de tra­vail et d’ate­liers créa­tifs au 2ème étageD’une surface de 300 m2 pour 150 cou­verts, le restaurant se veut, surtout au­then­tique et convi­vial. Ce sera pour les concepteurs, un res­tau­rant fes­tif où tout sera pré­texte à pas­ser de bons mo­ment en­semble, 7 jours sur 7, ma­tin, midi et soir. De quoi prolonger les réunions et favoriser les rencontres.Pour faire vivre le NIDA au quo­ti­dien, Al­ta­rea fera ap­pel aux équipes du Shack , qui ont déjà ou­vert un pre­mier es­pace silimaire, en plein de cœur de Pa­ris, en 2020. Les fon­da­teurs se sont don­nés pour mis­sion de conce­voir et ani­mer des lieux de vie uniques et in­no­vants mê­lant un éven­tail de ser­vices : es­paces de tra­vail, res­tau­ra­tion, well­ness (lieu de bien-être et d’harmonie, l’ensemble étant rythmé par une pro­gram­ma­tion évé­ne­men­tielle riche.Les fu­turs ré­si­dents d’Issy Cœur de Ville pour­ront éga­le­ment bé­né­fi­cier d’un en­semble de ser­vices in­no­vants, réunis au sein de l’ap­pli­ca­tion Easy Vil­lage, avec des so­lu­tions nu­mé­riques au ser­vice de l’in­ter­ac­tion so­ciale, du mieux vivre en­semble et du dé­ve­lop­pe­ment du­rable.Parmi les solutions innovantes proposées, les futurs résidents pourront disposer : d’, un ou­til de com­mu­ni­ca­tion vi­sant à amé­lio­rer et flui­di­fier les in­ter­ac­tions entre les dif­fé­rentes par­ties pre­nantes d’un im­meuble ou d’un quar­tier ; d’un ther­mo­stat in­tel­li­gent, sans pro­gram­ma­tion, qui ré­gule la consom­ma­tion éner­gé­tique de ma­nière au­to­ma­tique et s’adap­tant aux ha­bi­tudes des oc­cu­pants, d’: une pla­te­forme de ré­ser­va­tion d’es­paces par­ta­gés permettant aux résidents d’ac­cueillir leurs amis ou leur fa­mille dans la chambre par­ta­gée de la ré­si­dence ; et de, des boîtes à co­lis qui per­met­tront aux ré­si­dents du quar­tier de re­ce­voir et d’ex­pé­dier leurs co­lis de­puis leur do­mi­cile.