Nantes : une Convention Citoyenne pour tirer collectivement les enseignements de la crise sanitaire.

16/11/2020 Yannick SOURISSEAU

Inutile de se voiler la face, la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 que nous traversons depuis le début de l’année 2020, laissera des traces indélébiles dans la société. Pour la ville et le territoire métropolitain de Nantes (44), cette crise aura nécessairement des conséquences sur les décisions et choix pour les gestionnaires des deux collectivités élus en juin dernier, lesquels souhaitent en tirer collectivement les enseignements. Une convention citoyenne spécifique et unique en son genre, démarre sur le territoire après l’approbation du dernier conseil métropolitain.

« Les enjeux du XXIe siècle imposent de faire renaître la confiance entre citoyens et décideurs »

Non, la Covid-19 n’arrêtera pas la démarche collective entreprise par Johanna Rolland, maire de Nantes et présidente de Nantes Métropole, pour refonder la société nantaise. C’était d’ailleurs un axe fort de son programme, lors des élections de juin dernier, lequel lui a permis d’accéder à un nouveau mandat.», précise l’édile. «».Une chose est certaine, cette démarche qui place le citoyen au cœur du débat fait partie de l’ADN de la maire-présidente et de son équipe, chacun s’employant à faire passer le message. Tracer un cap clair, c’est le rôle des élus, le mandat que les électeurs nous ont confié́. Mais tout est plus juste et efficace quand on le met en œuvre avec les citoyens, à partir de leur regard, de leurs propositions, de leur sensibilité́. Et rien n’est possible sans leur mobilisation et celle des acteurs. C’est encore plus vrai dans ces temps d’incertitudes où la force collective est une ressource essentielle. »Cette convention citoyenne de «», comme l’affirme haut et fort Johanna Rolland, est nourrie par deux éléments forts : une enquête menée auprès d’un panel représentatif de citoyens (2300 personnes), réalisé du 10 au 23 septembre dernier et la constitution d’un groupe de 80 citoyens ( 35 citoyens des 11 quartiers nantais, 35 citoyens des 24 communes, 10 citoyens des territoires voisins de la métropole). Ces citoyennes et citoyens considérés comme représentatifs porteront un regard sur la « crise Covid » et en tireront des enseignements collectifs, qui devront permettent de prendre en compte finement les fragmentations, les fragilités, les tensions et les signaux faibles.» précise Christelle Scuotto-Calvez, maire des Sorinières, vice-présidente de Nantes Métropole en charge du dialogue citoyen et de la citoyenneté́ métropolitaine. Cette démarche se traduira notamment par l’ouverture d’un site internet dédié́, une plateforme « Civic Tech » sur laquelle toutes les auditions d’acteurs ainsi que les travaux de la convention seront communiqués au fur et à mesure et portées à la connaissance de tous les citoyens nantais.Pour mener ce dispositif, la collectivité nantaise a fait appel à Missions Publiques , une structure experte de l’organisation des dialogues citoyens. «», ajoutent Antoine Vergne, Judith Ferrando et Yves Matthieu, co-directeurs de Missions Publiques.Donc acte pour la collectivité qui compte bien sur cette convention citoyenne pour faire avancer la société nantaise, sachant que les sujets pris en compte seront à même d’évoluer en fonction des réflexions de l’ensemble des acteurs du territoire.Pour la Métropole nantaise, il s’agit d’un processus qui garantit la pluralité́ de points de vue : ce sont les citoyens qui choisissent les sujets qu’ils vont travailler et les acteurs du territoire qu’ils souhaitent auditionner (entre 35 et 70 acteurs auditionnés).Cette convention sera épaulée par un collège de garants aura la mission d’assurer l’indépendance des travaux de la Convention citoyenne en veillant notamment au respect des principes de neutralité́ et de transparence et au respect des engagements liés au Dialogue Citoyen.Inédite en France, cette démarche de dialogue citoyen à l’échelle d’une métropole, devra faire preuve, pour réussir, de la plus grande transparence, en respectant tant faire se peut des valeurs de sincérité et d’efficacité démocratique, ce qui n’est peut-être pas le plus facile.Cette démarche doit aussi encourager la diversité et l’inclusion, le délibératifs et le collectif, des points essentiels de réussite du dialogue citoyen.La première session de cette convention a démarré les 13 et 14 novembre avec un thème d’actualité : «».Pour en savoir plus : conventioncitoyenne-nantesmetropole.fr