Nevers Agglomération expérimente l’intelligence artificielle dans son réseau d’eau potable

03/05/2022 Yannick SOURISSEAU

A l’occasion du Festival de l’IA (Intelligence Artificielle) qui se tenait dernièrement à Cannes, l’entreprise Nantaise LACROIX et l’EPCI Nevers Agglomération, ont signé un contrat d’innovation permettant d’expérimenter l’Intelligence Artificielle dans la gestion des réseaux d’eau potable. Cet accord marque une nouvelle étape dans la stratégie « Smart Environment » de la collectivité nivernaise, qui se positionne en tant que fer de lance de l’innovation au sein des villes médianes.





« J’ai à cœur de faire de Nevers Agglomération un exemple en termes de ville intelligente. Notre objectif, en investissant dans les technologies de haute performance, est d’assurer un service efficace et fiable aux co-citoyens dans le but d’améliorer leur vie quotidienne. L’innovation défendue à travers ce prototype de l’Innovation lab de LACROIX répond en tout point à nos enjeux de performance, de durabilité et de respect de l’environnement que nous nous fixons » a déclaré Denis THURIOT, Président de Nevers Agglomération lors de la signature du contrat d’innovation lié à la gestion des réseaux d’eau, avec la société LACROIX



Ce contrat d’innovation lié à la gestion des réseaux d’eau est le deuxième accord signé entre l’agglomération et l’entreprise Nantaise. Selon le président de l’agglomération il s’inscrit dans la stratégie de Nevers Agglo de développer un territoire intelligent au service de ses utilisateurs. Il va permettre, en s’inscrivant dans une démarche « Smart Water » (gestion intelligente de l'eau), de réaliser des économies et de réduire l’impact carbone du réseau.



Cette collaboration n’est pas nouvelle puisque depuis 2014, la collectivité nivernaise assure la surveillance et la télégestion de ses 360 km de réseaux d’eau grâce aux équipements de l'entreprise Nantaise. Aujourd’hui, après une première collaboration avec l’Innovation Lab de LACROIX, elle est capable de mieux visualiser ses données pour mieux comprendre le comportement du réseau dans le temps.



Très investi dans les projets utilisant les technologies numériques, au sein de la collectivité qu'il administre, mais aussi des autres villes de taille intermédiaire, dans le cadre du SIIViM (Sommet International de l'Innovation en Villes Médiane), organisé à Nevers et au Québec, le président de Nevers Agglomération , Denis THURIOT, ne pouvait qu'être intéressé par la proposition de l'équipementier LACROIX en matière d'Intelligence Artificielle appliquée aux réseaux d'eau potable.

Les données sont une ressource précieuse pour les exploitants

Si cartographier les données stratégiques des collectivités est une première étape, l’anticipation des nouveaux usages est un enjeu crucial pour garantir la performance des installations. Le système d’intelligence artificielle développé par l’Innovation lab de LACROIX est concu pour que l’opérateur soit au centre de l’amélioration de son produit et lui permettre de mieux connaître le fonctionnement des réseaux d’eau du territoire.



Cette expérimentation devrait, à termes, réduire le temps d’analyse des données pour les opérateurs et anticiper un dysfonctionnement grâce à une priorisation d’informations critiques. « Grâce à ce système, nos équipes seront désormais capables de réagir en temps réel face à une anomalie. Elles pourront mettre en place une intervention préventive, qui pourra éviter une casse technique lourde de conséquences, autant fonctionnelles que financières. », souligne Fabrice PACCAMICCIO, responsable de la régie eau de Nevers Agglomération.



Réduire la perte d’eau dans les réseaux : un enjeu crucial

Pour les collectivités territoriales, l’optimisation des réseaux d’eau potable est une priorité. En France, plus d’un quart de l’eau potable est perdue pendant son transport dans les réseaux d’adduction. Elle ne parvient jamais à l’utilisateur final. Indispensable à la vie, la réduction des pertes d’eau devient un enjeu crucial pour des collectivités qui n’ont de cesse d’éviter de gaspillage.



« Grâce à l’expérimentation mise en place pour Nevers Agglomération, nous souhaitons développer une offre IA dédiée aux réseaux d’eau et adaptée à chaque ville et territoire, en termes de déploiements et de coûts », ajoute Stéphane GERVAIS-DUCOURET, VP Executif Innovation Stratégique & Smart Data chez LACROIX . « Au sein de LACROIX, l’équipe innovation et le bureau d’étude travaillent en étroite collaboration ce qui nous permet d’être toujours plus ambitieux dans les innovations que nous proposons. »



Convaincu que la technologie doit contribuer à rendre nos cadres de vie plus simples, durables et sûrs, l’ETI familiale LACROIX, dont le siège est situé dans l’agglomération Nantaise, à Saint Herblain, accompagne ses clients dans la construction et la gestion d’écosystèmes de vie intelligents, grâce à des équipements et des technologies connectés.