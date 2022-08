Nos forêts brulent et nous regardons ailleurs

12/08/2022 Yannick SOURISSEAU

Comme l’eau, les végétaux font partie des ressources dont notre terre, et notamment ceux qui la peuple, ne peuvent pas se passer. Mais, conséquence du dérèglement climatique, les étés sont de plus chauds, les pluies plus rares et les sols de plus en plus secs dans notre pays. Ce qui entraine, outre l’abaissement alarmant des sources et rivières, des catastrophes écologiques, parmi lesquels les incendies de forêt, jamais été aussi nombreux sur notre territoire. Et personne ne réagit, ou presque.

Le dernier rapport du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat), rendu public cet année, est pourtant alarmant : les effets du dérèglement climatique sont là. Ils sont plus précoces et plus graves qu’on pouvait l’imaginer. Sans une réduction rapide et drastique des émissions de gaz à effet de serre, la situation va devenir catastrophique. Et parmi ces catastrophes, la réduction en cendre des massifs forestiers est là pour nous rappeler qu’il y a urgence à agir sous peine d’accélérer le phénomène de manière exponentielle.



« L’ampleur des changements récents dans l’ensemble du système climatique est sans précédent depuis des siècles. Il est incontestable que l’influence humaine a réchauffé l’atmosphère, les océans et les terres », constate le GIEC dans son rapport. Puisque l’homme a contribué à cette lente dégradation de la terre, c’est donc à lui d’agir. Comment, pour ce qui concerne la végétalisation et sa protection ? En créant, comme le proposent certains experts, des zones végétales au cœur des villes, en remplacement des zones bitumées ou bétonnées, afin d’abaisser la température des zones urbaines. Mais, aussi en gérant mieux les massifs forestier voisins, véritables poumons pour nos villes et qui s’enflamment comme des allumettes en période estivale.



« Notre maison brule et nous regardons ailleurs », avait dit le défunt président de la République Française, Jacques CHIRAC, lors de l’ouverture de l'assemblée plénière du IVe Sommet de la Terre, le 2 septembre 2002 à Johannesburg, en Afrique du Sud. Une phrase choc pour tenter d’alerter les chefs d’états présents sur la gravité de la situation mais qui ne les a pas vraiment fait réagir, tout au moins au niveau des enjeux en matière de protection de la planète qui nous héberge. Sauf à constater, non sans émotion, les dégâts et morts dues aux fortes inondations ou mégafeux de forêts, de plus en plus nombreux.

Mieux gérer la forêt pour réduire la possibilité d’incendie