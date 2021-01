Nottingham choisit OpenRemote pour optimiser la gestion de ses ressources électriques

18/01/2021 Yannick SOURISSEAU

La ville Anglaise de Nottingham vient d’annoncer le développement d’un nouveau système intelligent de gestion de l’énergie intelligent (iEMS) pour son projet Clean Mobil Energy. Pour mieux gérer sa flotte de véhicules électriques la collectivité fait appel à la solution « open source » d’OpenRemote. Ces solutions alternatives qui permettent des adaptations locales et qui se présentent comme économiquement plus intéressantes, ouvrent la voie à une gestion optimisée de l’énergie.

« Nottingham a fixé l’objectif de neutralité carbone le plus ambitieux du Royaume-Uni et ouvert la voie en matière de transport vert »

En utilisant la plate-forme IoT open source d’ OpenRemote pour gérer ses données, la ville de Nottingham (Angleterre) va désormais pouvoir contrôler plus facilement la distribution d'énergie entre tous les composants du système. Y compris une flotte de véhicules électriques, le stockage de batteries et l'énergie solaire. Ce choix devrait permettre aux gestionnaires de l’énergie de cette métropole anglaise (320 000 habitants), située au centre de l'Angleterre, célèbre pour son château médiéval et la légende de Robin des Bois, de maximiser l’utilisation de l’énergie renouvelable produite localement et de réduire les émissions de carbone et les coûts associés à la recharge des véhicules électriques.C’est le site pilote de Nottingham City situé à Eastcroft Depot qui chargera d’assurer l’essentiel de la distribution de l’énergie, avec des panneaux solaires pour produire de l’électricité, une grande batterie au lithium-ion pour le stockage de l’énergie et une flotte de 40 véhicules électriques. La municipalité s’est orientée vers la technologie innovante du V2G (Vehicle-To-Grid) laquelle permet aux véhicules d'être chargés et déchargés à des fins opérationnelles, mais aussi de fournir un stockage d'énergie supplémentaire à court terme ainsi qu’un meilleur équilibrage du réseau.», explique Pierre Kil, PDG d'OpenRemote. «».Pour la société OpenRemote «». En effet le système prévoit la production d'énergie solaire, la consommation et le prix de l'électricité pour les prochaines 24 heures afin de définir les cycles de charge et de décharge optimaux pour les batteries EV. «», poursuit Pierre Kil.Les gestionnaires disposent d’un tableau de bord énergétique qui leur permet de suivre en temps réel la performance de chaque composant et leurs permet de surveiller les indicateurs de performance clés tels que l’énergie locale, l’autoconsommation et les économies de coûts.A cela s’ajoute une application mobile qui permet aux gestionnaires de l’énergie ou à l'équipe de maintenance d'évaluer les performances du système lorsqu’ils sont en déplacement. La plateforme peut leur envoyer des alertes en cas de dysfonctionnement ou de comportement inhabituel, ce qui leur permet de prendre rapidement les décisions qui s’imposent pour maintenir le système de gestion en fonctionnement.Pour gérer le parc de véhicules électriques, ce système intelligent peut aussi établir des calendriers de recharge optimaux pour les véhicules électriques en fonction des paramètres souhaités tels que le coût le plus bas ou la plus grande part d'énergie renouvelable. Les véhicules électriques sont facturés à leur kilométrage minimum ou au-delà du kilométrage minimum en cas de surplus d'électricité verte ou de tarifs d'électricité bas.Le système permet aux gestionnaires de flotte de définir le kilométrage minimum par flotte, tout en fournissant des informations importantes sur les opérations quotidiennes, les performances et la consommation totale d'énergie de chaque groupe de véhicules.», déclare Laura Chippendale, responsable des projets énergétiques pour le conseil municipal de Nottingham.Grace à ce système intelligent et flexible, la flotte de véhicules électriques de la ville peut être rechargée avec une énergie 100% renouvelable offerte à un prix optimal. «, » conclut la responsable du projet énergétique.