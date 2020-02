Numérique : Des usagers plus nombreux mais toujours aussi peu confiants

27/02/2020 Yannick SOURISSEAU

L'Acsel, principale association transversale du numérique en France, vient de publier la dixième édition du Baromètre de la confiance des français dans le numérique. Avec de plus en plus d’usages et l’apparition de l’Intelligence artificielle (IA) dans ce baromètre, les usagers toujours plus nombreux se montrent toujours aussi peu confiants, notamment en matière de gestion et d’exploitation de leurs données.

le manque de confiance ne freine pas l'appétence des Français pour les usages numériques ». Ce baromètre qui met en rapport la confiance et les usages réels, s'incrémente de nouveaux usages d'année en année à l’exemple de l’Intelligence Artificielle (IA), qui a fait son entrée en 2019.



Selon l’association, « la confiance numérique se heurte depuis 10 ans à un plafond de verre avec seulement 40% des Français qui sont confiants dans leurs pratiques numériques depuis plusieurs années ». Cette baisse de la confiance s'observe davantage chez les publics les plus connectés et les plus avertis (-10 pts les CSP+, entre -8 et -7 pts chez les 24-39 ans).



Le document montre que les freins aux usages n’ont pas changé depuis dix ans et l’arrivée de l’IA, ne bouscule pas la donne, bien au contraire. Malgré les moyens mis en œuvre, en matière de sécurisations et de protections des données personnelles, les usagers craignent toujours le piratage des données et/ou de leurs comptes personnels, la consultation et l’utilisation abusive des données personnelles, l’usurpation de l'identité, le tout avec des sites dont ils n’ont pas vraiment confiance, notamment avec l’apparition des mobiles. Et ce qu’ils vivent dans leur entourage confortent l’idée qu’ils se font de la sécurité numérique : « 28% des internautes ont été confrontés à une personne usurpant une identité alors que le piratage bancaire a augmenté de 20% et l'usurpation d'identité de 10% depuis 2013 », précise le Baromètre.



​La nécessité d’une réassurance de l’État et de régulation de l’IA