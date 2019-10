Orange lance deux plateformes d’expérimentations 5G dans la bande 26 GHz

10/10/2019

L'Acerp (Autorité de régulation des communications électroniques et des Postes) a présenté ce lundi 7 octobre la liste des onze projets retenus pour expérimenter la 5G dans la bande 26 GHz. Parmi ces projets ceux d’Orange qui seront lancés à Châtillon (92) et à Rennes (35). Pour l’opérateur, il s’agit surtout d’une opportunité de tester, dans le cadre de ses activités d’innovation et en mode collaboratif, les performances de cette nouvelle bande de fréquences et les conditions techniques et environnementales de son utilisation.

Pour répondre à l’inquiétude légitime des usagers en ce qui concerne les éventuels effets néfastes des ondes électromagnétiques sur la santé, les opérateurs de réseau de diffusion hertzienne nouvelle génération de la téléphonie et des données très haut débit (5G) poursuivent leurs expérimentations. Dernièrement c’est l’opérateur Orange qui a annoncé l’installation de deux plateformes d’expérimentation dans les Hauts-de-Seine à Châtillon et en Ille-et-Vilaine à Rennes. Pour le premier opérateur français de téléphonie, il s’agit avant tout d’évaluer l’intérêt de cette technologie pour des applications innovantes dans les zones de forte affluence et en particulier les gares, aéroports, stades, lieus de concerts…. Des expérimentations qui permettront de tirer tous les enseignements pour les développements futurs de la 5G, notamment sur le plan technique et environnemental.



Les premiers essais seront effectués avec la SNCF et l’industriel finlandais Nokia, avec la mise en place d’un service de téléchargement quasi-instantané de contenus vidéo haute définition en gare de Rennes.



Cette première phase de l’expérimentation débutera d’ici fin 2019 et se déroulera en plusieurs étapes avec dans un premier temps le déploiement d’un réseau expérimental et de mesures de performance (débit, couverture). Elle se poursuivra avec un test du service par les partenaires avec des terminaux Sony équipés d’un processeur et d’un modem Qualcomm.



Courant 2020, les usagers du train, de passage en gare de Rennes, pourront se connecter aux hotspots 5G. En quelques secondes ils pourront ainsi télécharger du contenu vers leur smartphone ou leur tablette, notamment des vidéos, pour ensuite les regarder dans le train pendant leur voyage. Ultérieurement, des services additionnels « Grand Public » et « Entreprises » seront également expérimentés.

Un laboratoire 5G à Châtillon