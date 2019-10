Ordimemo Ensõ, une tablette qui simplifie la vie des seniors et de leurs proches

A l’occasion de la Semaine bleue, événement annuel dédié aux ainés, qui aura lieu du 7 au 13 octobre prochain, Ordimemo une marque française de la Silver Économie, propose un nouvel outil numérique à l’attention de ceux qui ne sont pas toujours à l’aise avec les nouvelles technologies. Son nom : Ordimemo Ensõ.

Depuis une décennie, Ordimemo qui s’affiche comme un « expert des nouvelles technologies pour seniors branchés », propose une gamme d’ordinateurs et désormais tablette à l’accès simplifié, destiné à tous ceux, un peu âgés qui ont pris le train de la révolution numérique en marche et qui n’ont pas toujours été formés à l’utilisation de ces nouveaux outils.



« Avec le nombre croissant de nos seniors, notre pays doit aujourd’hui faire face à de nouveaux enjeux sociétaux pour relever un défi de taille : permettre à nos aînés de « bien vieillir », explique François PERNICE, fondateur et dirigeant d’Ordimemo. « Convaincus du rôle incontournable d’Internet et les nouvelles technologies dans le bien vivre de nos aînés, nous avons imaginé dès 2008 un concept d’accès simplifié à l’informatique et au web sur tablettes et ordinateurs tactiles ».



Avec pour objectif de démocratiser l’informatique et l’accès internet, la marque s’est attachée à concevoir des produits et solutions innovantes qui permettent au seniors, le plus souvent âgés de plus de 60 ans et ayant cessé leur activité professionnelle, d’accéder en toute simplicité aux nouvelles technologies. « Pour garder le contact et échanger avec leurs proches, s’informer et se divertir, et également bénéficier de nouveaux services d’aide au maintien à domicile », précise le concepteur.



Si les plus jeunes ont adoptés ces nouveaux outils d’information et de communication, avec plaisir et sans se poser de question, il doit en être de même pour leurs parents et surtout grands parents. Prendre plaisir, plutôt que subir, la révolution numérique, c’est l’idée qui a guidé Ordimemo qui vient de sortir une tablette couteau suisse de l’information : Ordimemo Ensõ

Un outil qui sait s’adapter aux besoins de ses utilisateurs et non l’inverse