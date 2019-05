Orléans Métropole se dote d'un système de vue immersive 3D

08/05/2019

A l’instar de Google Street View dont le contenu n’est pas assez régulièrement mis à jour, la métropole orléanaise vient de se doter d’un outil de visualisation 3D qui facilite la connaissance du territoire et la prise de décision. Proposé par la société néerlandaise Cyclomédia, ce système de visualisation est interfacé avec le système d’information géographique (SIG) de la collectivité et permet aux utilisateurs publics et privés d’avoir une vue plus précise de leur environnement.





Similaire à Google Street View, le système immersif de Cyclomedia est mis à jour plus régulièrement et surtout avec une plus grande précision. Pour capter les images, l'entreprise utilise un véhicule équipé de caméra qui roule dans les rues d’Orléans et sa périphérie afin de photographier ce qui l’entoure et stocker sur une banque de données. « Nous obtenons une donnée maitrisée par rapport à Google Street View . On ne gère pas la politique de diffusion, laquelle devient payante », expliquent Olivier CARRE, Maire d’Orléans, Président d’Orléans Métropole et Jérôme RICHARD, Conseiller spécial pour le numérique d’Orléans Métropole. « Les données sont à jour, homogènes, cohérentes avec des mesures précises, le tout sans flouter les numéros et noms de rues ». Mais les habitants de la métropole orléanaise peuvent être rassurés, les visages et les plaques d'immatriculation sont floutés.



En 2017, suite à la transformation de la communauté de communes en Métropole, les services gestionnaires de l’espace public ont eu besoin de maitriser visuellement l’ensemble du territoire, à travers le SIG « Map’o », proposé par la société



En 2017, suite à la transformation de la communauté de communes en Métropole, les services gestionnaires de l'espace public ont eu besoin de maitriser visuellement l'ensemble du territoire, à travers le SIG « Map'o », proposé par la société ESRI France, spécialiste mondialement reconnu de la cartographie et de l'analyse cartographique, dont le siège français est situé à Meudon, en Ile-de-France. Avantage pour la collectivité, le système de visualisation 3D s'interface avec le système cartographique qu'elle a choisi.

Mais cette intégration a tout de même nécessité une période de test, la métropole Orléanaise ayant accepté de servir de terrain d'expérimentation. Des essais ont donc été réalisé sur un tronçon de 10 km, lesquels ont permis aux différents partenaires de pouvoir valider l'expérimentation. Après une étude des usages potentiels auprès des services publics la collectivité a donc décidé d'acquérir le système de vues immersives proposé par la société Cyclomédia.

Un outil qui améliore le service rendu aux usagers